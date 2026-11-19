A IEA explora várias respostas ao choque Ormuz em seu World Energy Outlook 2026. Diversificar estradas e fornecedores não é suficiente para eliminar a dependência regional. Para os importadores, a redução do risco envolve também o consumo, as redes de electricidade e o financiamento dos investimentos necessários.

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O World Energy Outlook 2026, lançado pela Agência Internacional de Energia em 19 de novembro, levanta uma questão que vai além da recuperação imediata do suprimento: como a exposição ao Estreito de Ormuz pode ser reduzida de forma sustentável? A sua resposta combina diversificação de abastecimentos e menor consumo de combustíveis importados. Não promete qualquer perda de risco ou independência em relação ao Médio Oriente.

Cenários, não uma previsão de reabertura

A distinção é essencial. Os dois cenários baseados em políticas existentes ou oficialmente propostas implicam uma flexibilização gradual das restrições às exportações do Golfo e um trânsito sem entraves pelo estreito até ao final de 2027. Este pressuposto de modelização não é um calendário diplomático anunciado, muito menos uma garantia.

A AIE também examina respostas adicionais que os governos estão considerando sem necessariamente formalizar, bem como um caso de muito baixa dependência de Ormuz. Estes exercícios combinam novas oportunidades de transporte marítimo, abastecimentos fora do Golfo e procura reduzida dos importadores. Nenhuma é uma previsão definitiva.

Mudar a estrada não muda tudo

O resultado mais importante, portanto, não é a perspectiva de simplesmente movimentar fluxos. Mesmo em seu caso extremo de baixa dependência da Ormuz, a agência mantém sua posição no Oriente Médio como a principal região exportadora de petróleo. Reduzir a exposição à passagem marítima não significa eliminar a exposição à instabilidade regional.

O gás natural liquefeito tem outra limitação: a AIE não mantém uma solução de evasão viável para as exportações do Golfo. A segurança dos importadores depende então mais da diversificação dos fornecedores e das utilizações a que podem substituir outra energia. Por conseguinte, o petróleo e o gás não têm a mesma flexibilidade.

O projeto de lei também é jogado em redes

Para países importadores, a educação econômica é o dobro. O menor consumo de petróleo e gás pode limitar a exposição a choques externos. Mas a eletrificação move algumas das necessidades para redes, armazenamento e gerenciamento de pontos de demanda. A adição de capacidade de produção sem permitir o transporte e a disponibilidade de electricidade no momento certo não é suficiente.

A análise da segurança energética da AIE também salienta a importância do financiamento inicial. As economias capazes de investir podem reduzir suas despesas de importação, enquanto um alto custo de capital dificulta essa transformação. Esta não é uma promessa de uma redução imediata das contas: hoje temos de financiar equipamento cujos lucros se espalharam ao longo do tempo.

Finalmente, segurança e descarbonação não se fundem automaticamente. A utilização alargada do carvão pode também ser uma resposta à procura de recursos internos. O relatório descreve assim várias opções possíveis após o choque, não uma transição já adquirida.

Ilustração: petroleiro no mar, foto da Libnanews gosta. Data e local do tiroteio; Esta imagem não documenta uma passagem atual no Estreito de Ormuz. © Libnanews.

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