Em 20 de novembro, as autoridades sanitárias na Virgínia anunciaram a morte de uma criança com menos de cinco anos que tinha sido testada positiva para o sarampo. Este é o primeiro óbito associado à doença relatada neste estado norte-americano em 2026. Em uma revisão separada, Virginia registrou 220 casos desde o início do ano.
O Departamento de Saúde da Virgínia não especificou o local de residência da criança, data do óbito ou status vacinal. Ele declarou que não faria outras informações públicas por respeito à privacidade da família. O comunicado não permite que este caso esteja ligado a uma casa identificada. O anúncio aplica-se à Virgínia, não a todos os Estados Unidos.
Sarampo progride principalmente na Virgínia Central
Os serviços estaduais de saúde registraram 41 relatórios desde 17 de outubro, a maioria em vários municípios da Virgínia Central. As pessoas em causa não foram vacinadas ou tinham um estatuto de vacinação desconhecido. O Departamento não divide estas duas categorias em seu comunicado de imprensa e acredita que outras infecções provavelmente ainda não foram relatadas. Não há base para aplicar esse achado coletivo ao filho falecido.
Os 220 casos registrados em 2026 excedem o total dos 34 anos anteriores combinados, de acordo com o relatório do Estado. Este é o maior número anual observado na Virgínia desde 1988. O aumento da queda não é o primeiro episódio do ano. Em maio, as autoridades reconheceram uma casa no Condado de Buckingham. Eles expandiram seu perímetro para o município vizinho de Cumberland em junho, antes de declarar a casa fechada em 18 de agosto.
Os últimos avisos de exposição dizem respeito a dois estabelecimentos de saúde, em Farmville e Charlottesville, que se situam entre 15 e 17 de Novembro. O alerta de Charlottesville visa áreas específicas, incluindo serviços de emergência e parte do chão do hospital. Estes avisos convidam os presentes nos horários indicados a monitorizarem quaisquer sintomas até 7 ou 8 de Dezembro, consoante o caso. Não indicam que os hospitais apresentem risco permanente. Nem as autoridades ligam estes avisos à morte anunciada na sexta-feira.
Nos Estados Unidos, 5.838 casos confirmados em 19 de novembro
Em nível federal, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA registraram 5.838 casos confirmados em 19 de novembro. Este balanço provisório excede em mais de duas vezes e meia os 2.289 casos registados no total de 2025. Inclui 18 casos detectados em visitantes estrangeiros. Do total, 5.629 infecções, ou 96%, estão associadas aos domicílios identificados. Mais de 1.300 domicílios ainda estão em funcionamento, cuja transmissão teve início em 2025.
O anúncio da Virginia vem três dias após a perda do estatuto de eliminação do sarampo americano. Esse status, adquirido em 2000, não significou que o país deixasse de listar casos. Infecções importadas e até mesmo cadeias locais limitadas ainda podem ocorrer. Sua perda reflete transmissão sustentada por pelo menos 12 meses. Portanto, são as cadeias de transmissão, não o único nível do balanço ou uma morte isolada, que determinam esse status.
O CDC também observou um declínio na cobertura vacinal de sarampo, caxumba e rubéola em crianças do jardim de infância. Aumentou de 95,2% no ano letivo 2019-2020 para 92,4% em 2025-2026. Esta média nacional mascara diferenças locais significativas. Um lar pode se expandir para uma comunidade onde muitas crianças não estão protegidas, mesmo que a média estadual seja maior.
Alertas visados para limitar novas exposições
O vírus é transmitido pelo ar. Pode permanecer numa sala até duas horas após a partida de uma pessoa contagiosa. Crianças jovens, grávidas e pessoas imunocomprometidas correm maior risco de complicações. Estes incluem pneumonia e encefalite. O Departamento de Saúde da Virgínia lembra que duas doses de vacina fornecem aproximadamente 97% de proteção contra a doença.
Diante da retomada dos casos, as autoridades da Virgínia convidaram as famílias para verificarem seus livros de vacinação. Nas áreas onde o vírus circula, eles também aconselham os pais de crianças de seis a onze meses para discutir uma dose precoce com o médico. Esta dose não substitui o esquema habitual. Em caso de febre e erupção cutânea após possível exposição, os serviços de saúde recomendam chamar a clínica ou o hospital antes de ir para lá, a fim de evitar mais contato na sala de espera.
Virginia planeja incorporar a morte em sua ficha de vigilância em sua próxima atualização na terça-feira, 24 de novembro. Pessoas potencialmente expostas em Farmville e Charlottesville devem continuar a monitorar os sintomas até as datas estabelecidas em seus respectivos avisos.
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