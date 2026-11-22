Paolo Bulgari, neto do ourives grego que fundou a casa Bulgari em Roma em 1884, morreu aos 89 anos de idade. Treinado ao lado de seu pai e especialista em pedras preciosas, ele entrou para o negócio da família em 1960 e assumiu o cargo em 1984. Ele permaneceu chefe do conselho de administração quando a casa entrou no grupo LVMH francês em 2011. Sua família anunciou funerais na segunda-feira, 23 de novembro, na Basílica de São Croix de Jerusalém, em Roma.

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Paolo Bulgari, que presidiu a joalharia romana de 1984, morreu aos 89 anos. Seu desaparecimento foi anunciado sábado, 21 de novembro. Um neto de um ourives grego com sede na Itália, ele aprendeu o ofício com seu pai, antes de acompanhar a expansão internacional de Bulgari e, em seguida, sua aproximação com LVMH em 2011.

Paolo Bulgari, joalheiro de terceira geração

Quando entrou para a empresa em 1960, Paolo Bulgari trabalhou com seu pai Giorgio e se especializou em pedras preciosas. A casa não deixa nada. Fundada em Roma em 1884 por seu avô Sotirio, passou de prata para jóias de platina e diamante, depois para ouro amarelo e pedras coloridas. A boutique Via Condotti, frequentada durante a era Dolce Vita por atores e atrizes, já deu à casa uma clientela internacional.

A cor torna-se um dos seus sinais distintivos. A oficina combina pedras que as jóias da era reúne menos de bom grado, e tamanhos certas pedras de cabochão, com uma superfície curva em vez de uma sucessão de facetas. Um colar de 1969 guardado nos arquivos da casa reúne uma esmeralda de 44,60 quilates, rubis e diamantes. Seu pingente octogonal se desprende em um broche. Esta obra ilustra o trabalho das oficinas desta geração; Não pode ser atribuído a Paolo Bulgari sozinho.

A casa abriu lojas em outros lugares na Europa e nos Estados Unidos no início dos anos 1970. Paolo assumiu a cadeira em 1984. Juntamente com seu irmão Nicola e seu sobrinho Francesco Trapani, ele estava envolvido no desenvolvimento de uma empresa que já não vendia apenas jóias. Quando a LVMH lançou a aproximação em 2011, Bulgari já está presente na relojoaria, perfumes e acessórios. O lugar dos relógios na empresa deve especialmente aos modelos onde o design da pulseira ou caixa conta tanto quanto o mostrador.

Em 2011, a família deu o controle, mas permaneceu na presidência

A aproximação com a HVML ocorre em duas etapas. A família traz ao grupo francês o seu controle de interesse na empresa italiana, então listada em Milão. Recebe ações da LVMH em troca. O grupo lança então uma oferta de 12,25 euros por acção para adquirir os títulos ainda detidos pelas minorias. No final da oferta, em setembro de 2011, a LVMH anunciou que iria deter 98,09 % do capital após a conclusão das aquisições.

A mudança de acionista não resulta na saída imediata dos líderes familiares. O acordo prevê que Paolo Bulgari permaneça presidente do Conselho de Administração de Bulgari e que Nicola permaneça vice-presidente. Francesco Trapani é o chefe das actividades de relógios e jóias da LVMH. Essa distribuição possibilita distinguir o que a família transmite em 2011, o controle do capital, e as funções que continua desempenhando na casa.

Em Roma Oriental, apoio às escolas

Em um texto dedicado à sua fundação, Paolo Bulgari voltou a um detalhe que o nome italianoizado da casa pode fazer esquecer. Seu avô havia deixado uma aldeia em Épiro, onde trabalhava com dinheiro. Ele se estabeleceu em Nápoles, antes de abrir em Roma uma loja da Via Sistina. O joalheiro retomou a história desta família o seu interesse no acesso dos jovens à educação.

Fundada em 2019, sua fundação tem trabalhado com escolas e associações em Tor Bella Monaca, leste de Roma. Apoiou a renovação de espaços públicos e projetos contra o abandono escolar precoce. Entre eles, o programa Tornasole reuniu 14 escolas em três distritos da capital. A família fixou o funeral na segunda-feira, 23 de novembro, às 11 da manhã, na Basílica de St. Croix de Jerusalém, em Roma.

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