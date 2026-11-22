O terceiro projeto de decisão-quadro da COP31, lançado no domingo, 22 de novembro, lembra o consenso alcançado em Dubai em 2023, sem repetir explicitamente a chamada para se afastar dos combustíveis fósseis. O texto mantém uma meta global de 35% da eletricidade no consumo final de energia até 2035 e refere-se a 2027 a base para calcular o financiamento da tripla adaptação. A Presidência turca deseja apresentar o projecto às delegações de manhã. Ainda não foi anunciado qualquer acordo.

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O terceiro projeto COP31 lembra o consenso climático de Dubai sem nomear combustíveis fósseis. O texto, publicado no Registo da Convenção sobre o Clima da ONU, mantém um objectivo de electrificação até 2035. Contudo, deixa em aberto a base para o cálculo do triplicamento do financiamento da adaptação. A decisão continua a ser tomada em Antalya.

Terceiro projecto da COP31 refere-se ao Dubai

A novidade está no início do documento: o preâmbulo recorda o consenso do conjunto dos Emirados Árabes Unidos. A decisão adoptada no Dubai em 2023 convidou os países a contribuir, de acordo com as suas circunstâncias nacionais, para uma transição dos combustíveis fósseis para os sistemas energéticos. O terceiro projecto de Antalya refere-se a esta decisão sem repetir estes termos ou propor um novo calendário para o petróleo, o gás ou o carvão. O projecto anterior, publicado em 19 de Novembro, nem se referia aos combustíveis fósseis, mas não incluía esta lembrança geral no seu preâmbulo.

Por conseguinte, a diferença diz respeito à ligação com um compromisso político anterior, não a um novo prazo. O documento também reafirma os objetivos do Acordo de Paris: conter aquecimento bem abaixo de 2°C e continuar os esforços para limitá-lo a 1,5°C. Ele relatou que o pico de aquecimento deve exceder 1,5°C nos próximos anos, sem apresentar este excesso como uma razão para abandonar o alvo.

Eletrificação e captura de carbono: o que o texto guarda

O projecto mantém uma meta já incluída na versão de 19 de Novembro: aumentar a quota de electricidade para 35% do consumo de energia final mundial até 2035. Trata-se de electricidade em todas as utilizações finais, e não apenas da parte das energias renováveis na produção de electricidade. O novo texto já não repete as metas para a tripla capacidade renovável e duplica o ritmo de melhoria da eficiência energética até 2030, tal como estabelecido na decisão de Dubai.

A captura, uso e armazenamento de carbono permanecem no projeto. A Presidência propõe uma ambição colectiva de lançar gigatoneladas ao mundo até 2035. As variantes numéricas entre parênteses rectos no documento anterior desaparecem. A versão de 22 de novembro não estabelece uma cota por país e apresenta essa escala como uma aspiração global.

Adaptação: ponto de partida ainda por definir

No que se refere ao financiamento da adaptação, o texto reitera o pedido de financiamento pelo menos triplo até 2035. Pediu ao Comité Permanente do Financiamento que considerasse opções para definir o ponto de partida para o cálculo, com um relatório a apresentar para a sessão de Novembro de 2027. Sem esta base, o projeto não permite um montante associado ao triplicamento. Também propõe um roteiro entre Antalya e Addis Ababa para financiar adaptação e resiliência.

Este triplo até 2035 é distinto de outra disposição relativa aos desembolsos anuais de certos fundos climáticos até 2030, que utiliza 2022 como referência. Por conseguinte, este segundo parâmetro de referência não resolve a questão da base de cálculo para todo o financiamento da adaptação.

O projeto também está revisando a componente de montanha, que inclui países onde esses alívios alimentam reservas de água. Propõe um programa de trabalho de dois anos no âmbito dos dois órgãos subsidiários da Convenção, com trabalhos em Junho de 2027 e Junho de 2028. O texto dos 19 refere-se ao programa Nairobi. Trata-se de uma proposta de quadro de trabalho, não de um anúncio de financiamento para o Líbano ou para outro país.

COP31 O presidente Murat Kurum informou que o texto havia sido enviado ao secretariado para revisão jurídica. Procurava uma apresentação plenária entre 10 e 10.30 horas em Antalya, entre 9 e 9.30 horas em Beirute. O Registro das Nações Unidas sempre classifica o documento como um rascunho. O destacamento e o calendário apresentados pela Presidência não são uma decisão das delegações.

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