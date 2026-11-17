Joseph Aoun pediu o monopólio de armas, os bancos anunciaram uma greve e o governo cancelou sua sessão. MEA prepara Kinshasa, Gaza enfrenta o inverno, Londres sanciona empresas e Deutsche Bank responde às revelações. Os fatos verificados e os compromissos úteis de quarta-feira, 18 de novembro, nesta edição da meia-noite.

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Quarta-feira, 18 de Novembro de 2026, meia-noite em Beirute.O apelo de Joseph Aoun ao desarmamento do Hezbollah, a greve bancária anunciou esta quarta-feira e a ausência de um Conselho de Ministros domina as notícias libanesas. A nível regional, o Inverno agrava a crise humanitária em Gaza e Londres pune as empresas relacionadas com o acordo. Em todo o mundo, uma investigação internacional coloca os controles do Deutsche Bank em destaque.

No Líbano, Aoun defende o monopólio e a negociação de armas

Joseph Aoun chamou Hezbollah na terça-feira para entregar suas armas ao estado. Numa entrevista na televisão, o Presidente reiterou que um país não poderia manter dois arsenais e dois centros de decisão militares. No entanto, favorece os contactos e o diálogo para conseguir a rendição de armas sem confronto interno.

O Chefe de Estado defende o caminho diplomático para a retirada de Israel, o regresso das pessoas deslocadas, a reconstrução e a libertação dos prisioneiros. Reconhece que não foi estabelecido um calendário específico para a retirada. Recusou igualmente a participação israelita na verificação do desarmamento e referiu-se à possibilidade de uma equipa das Nações Unidas composta por representantes árabes ou europeus. Esta proposta não constitui o anúncio de um mecanismo já adoptado.

O desacordo permanece, portanto, duplo: sobre o titular da decisão militar e sobre os meios de obter o fim da ocupação. A posição presidencial não deve ser confundida com um acordo Hezbollah ou com novos compromissos israelitas.

Bancos: greve anunciada para quarta-feira

A Associação dos Bancos do Líbano anunciou uma greve de alerta em 18 de novembro e todas as quartas-feiras nas próximas semanas. A decisão tomada na segunda-feira diz respeito ao tratamento fiscal dos diferenciais de taxas de câmbio e das disposições sobre as obrigações do Estado em euros. A associação contesta a sua reintegração na matéria colectável e exige alterações fiscais ou legislativas.

Este desafio exprime a posição dos bancos; não constitui um acórdão que estabeleça a sua interpretação da lei. O conselho de administração da ABL reservou a possibilidade de suspender, cancelar ou apertar o movimento de acordo com as respostas obtidas. Antes de uma viagem, os clientes devem verificar com seu banco diretamente quais serviços estão realmente disponíveis. Nenhuma disponibilidade geral de agências, distribuidores ou transferências pode ser garantida apenas a partir do comunicado de imprensa.

Governo: Nenhuma reunião esta semana

A Presidência do Conselho de Ministros anunciou na terça-feira à noite que não haverá reuniões esta semana, com Nawaf Salam deixando o Líbano na quinta-feira por uma razão familiar. Esta comunicação mais recente tem prioridade sobre a ordem do dia de uma reunião de 19 de Novembro, que ainda está em linha. Não anuncia uma data de substituição.

MEA: Um novo plano, Kinshasa em perspectiva

A Middle East Airlines sediou seu primeiro Airbus A321XLR em Beirute. Mohammad al-Hout referiu-se à próxima reabertura da ligação com Kinshasa, sem especificar a data de retomada ou frequência. A aeronave é entregue com 160 lugares, incluindo 22 em classe executiva e 138 em classe econômica.

O presidente da empresa também argumentou para adaptações do aeroporto necessárias para restaurar voos diretos com os Estados Unidos. Este objectivo não significa que já tenham sido cumpridas autorizações ou condições operacionais. A entrega de uma aeronave, o anúncio de um destino e a abertura comercial permanecem três etapas diferentes.

Irã: Qeshm hit, diz oficial dos EUA

Um oficial militar americano, falando sob o pretexto do anonimato, afirma que os aviões de guerra atingiram um local de lançamento de mísseis dos Guardas Revolucionários na ilha Qeshm na terça-feira. Ele descreveu a operação como uma resposta a ataques contra pessoal e bens dos EUA. Esta justificação continua a ser a de Washington; os danos militares e uma possível avaliação humana não são estabelecidos de forma independente.

Gaza: O inverno ainda enfraquece a ajuda alimentar

O Programa Alimentar Mundial e a Organização Internacional para a Migração lançaram um alerta conjunto na terça-feira. Mais de 1,7 milhões de pessoas continuam deslocadas e 1,4 milhões enfrentam fome aguda, segundo ambas as agências. As chuvas danificam abrigos, destroem suprimentos de alimentos e aumentam os riscos associados à contaminação de águas residuais.

O PAM informou que a falta de financiamento forçou o fornecimento de refeições quentes em dias alternados e também reduziu os pacotes de alimentos e a assistência monetária. As agências exigem recursos e acesso regular aos fornecimentos de inverno. Salientam que a frágil melhoria da situação alimentar depende em grande medida da ajuda, não da restauração dos rendimentos e mercados locais.

Cisjordânia: Londres visa oito empresas e Tzav 9

O governo britânico anunciou sanções contra oito empresas de construção, imóveis e arquitetura envolvidas na expansão de assentamentos na Cisjordânia ocupada. O movimento Tzav 9 também tem como alvo bloquear comboios humanitários destinados a Gaza. As nove entidades estão sujeitas a congelamentos de activos e a proibições do exercício de funções executivas no Reino Unido.

Londres apresenta estas medidas como uma defesa da solução de dois Estados, nomeadamente no que diz respeito ao projecto E1. Distingue este pacote de um embargo geral a Israel. As restrições propostas à importação de produtos coloniais e à publicidade imobiliária são um projecto legislativo distinto, e não medidas já aplicadas apenas por este anúncio.

Deutsche Bank: 15 milhões de documentos e uma resposta do banco

Uma investigação internacional baseada em mais de 15 milhões de processos apresentados pelos denunciantes descreve alegadas falhas nos controlos do Deutsche Bank e no tratamento dos clientes de risco. Os documentos abrangem atividades desde o início dos anos 2010. A presença de um nome nesta documentação não constitui, por si só, uma infracção.

O banco respondeu que os casos referidos remontam a vários anos, por vezes duas décadas, e que eram examinados com as autoridades competentes quando necessário. Afirma sete bilhões de euros em investimento direto em seus controles entre 2019 e 2025. Após testar com uma empresa de segurança, ela afirma que não encontrou nenhum compromisso em seu ambiente atual de computador, enquanto continuava sua análise.

Para lembrar esta manhã: exercícios na frente de Anfeh

O exército anuncia exercícios navais com tiros reais na frente de Anfeh, no Kura, nesta quarta-feira 18 de novembro das 9h00 até seu fim. Pede aos habitantes e proprietários dos navios de pesca que não se aproximem da área durante os exercícios.

Capa: Ras Naqoura, foto de François el Bacha / Libnanews. Ela ilustra o litoral libanês e não representa um evento desta edição.

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