Em seu relatório ao Parlamento, o Departamento de Finanças estima os danos materiais cumulativos das duas guerras em 11 bilhões de dólares. O projecto de orçamento para 2027 dispõe de 628 868 mil milhões de libras de receitas e de um montante máximo de despesas, dos quais 9,3% são gastos em investimentos.

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Em seu relatório ao Parlamento, o Departamento de Finanças estima os danos materiais cumulativos das duas guerras em 11 bilhões de dólares. O projecto de orçamento para 2027 dispõe de 628 868 mil milhões de libras de receitas e de um montante máximo de despesas, dos quais 9,3% são gastos em investimentos.

O Ministério das Finanças libanês prevê uma contração de cerca de 7% do produto interno bruto real em 2026, após um aumento de cerca de 4% em 2025. Esta estimativa consta do relatório explicativo sobre o orçamento proposto para 2027, lançado em 25 de Novembro. O documento não constitui um novo projecto de lei: apresenta os pressupostos adoptados pelo Governo para o texto adoptado pelo Conselho de Ministros em 1 de Outubro e depois transmitido ao Parlamento.

O Banco Mundial previu um declínio de 6,4 por cento em outubro de 2026. Seu cenário, como o do ministério, relatou uma inversão após o rebote de 2025. A diferença de cerca de 0,6 pontos entre as duas previsões não mede uma revisão das contas nacionais: são estimativas feitas em datas diferentes. Em especial, o Ministério cita o declínio da atividade turística e do consumo, bem como o aumento das importações de energia.

Dois $11 bilhões de estimativas que não medem a mesma coisa

A proporção é de cerca de 11 bilhões de dólares, o dano material direto cumulativo das duas guerras, equivalente a 29% do PIB esperado em 2026. Esta é uma estimativa da destruição física. O relatório não apresenta este montante como um envelope a incluir no orçamento do Estado durante um ano.

Os $11 bilhões liberados pelo Banco Mundial em março de 2025 cobrem outra medida: as necessidades de reabilitação e reconstrução associadas ao conflito entre 8 de outubro de 2023 e 20 de dezembro de 2024. Apenas para esta área, o Banco estimou que de 3 a 5 bilhões de dólares tinha que vir de financiamento público. A estimativa ministerial, que cobre os danos cumulativos das duas guerras, não permite, portanto, que o Banco Mundial duplique o seu valor ou deduza o custo do segundo conflito.

Reservas do projecto 9,3% das despesas de investimento

O projeto tem 628 868 bilhões de libras libanesas em receitas e despesas. Do gasto, $570.299 bilhões está planejado para a despesa corrente, dos quais $15.432 bilhões é para o serviço da dívida. Os investimentos representam 58 569 mil milhões de libras, ou seja, 9,3% do total. O Ministério afirma que se baseia principalmente no financiamento externo para apoiar esta categoria de despesas. O saldo das receitas e despesas inscritas no projecto não estabelece, por conseguinte, o montante mobilizado para os projectos nem o calendário dos pagamentos.

As receitas previstas aumentam 16,8 por cento em comparação com o montante estabelecido na Lei das Finanças de 2026, mas 8,6 por cento em comparação com o que o Ministério estima poder recolher nesse ano. As taxas fiscais representariam 85,9% das receitas em 2027. Só os impostos nacionais sobre bens e serviços atingiriam 329.448 mil milhões de libras, ou seja, 52,4% do total. Estes números descrevem a estrutura de receitas esperada; Não correspondem aos montantes já recebidos.

As dotações ainda estão em análise

Em 25 de Novembro, a Comissão Parlamentar das Finanças e do Orçamento aprovou dotações operacionais e deixou vários lugares na agricultura, na juventude e no desporto e nas pessoas deslocadas em suspense, enquanto se aguardam provas. Está programado para se reunir novamente na quinta-feira 26 de novembro às 10h30. Estas decisões em comissão não são válidas para aprovação pelo Parlamento.

Arquivo fotográfico: Parlamento libanês, Beirute, 26 de julho de 2005. Heretiq / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.5Boxe e titulação Libnanews sob a mesma licença.

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