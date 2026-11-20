A coligação alemã quer reduzir o imposto sobre a eletricidade doméstica em 2027. A Comissão dos Orçamentos ainda não incluiu a medida nos textos, que prevêem financiamentos superiores a um ano. Berlim está também a preparar um limite máximo separado sobre os preços dos combustíveis, limitado a três meses, sem um montante anunciado por litro.

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A coligação alemã quer reduzir o imposto sobre a eletricidade doméstica de 2,05 para 0,10 centavos por quilowatt hora em 2027. O Comité Orçamental do Bundestag ainda não incluiu a medida nos textos. O Governo prepara separadamente um limite máximo temporário para os preços dos combustíveis, cujos montantes não são anunciados.

O compromisso alcançado na Chancelaria de 18 de Novembro ainda não passou pela fase parlamentar. No dia seguinte, a presidente em exercício da Comissão do Orçamento, Lisa Paus, anunciou uma sessão especial para incluir a redução fiscal no projecto de orçamento. O Bundestag tenciona examinar o Orçamento Federal 2027 de 24 a 27 de Novembro. Por conseguinte, o anúncio político não altera ainda as tarifas aplicadas aos consumidores.

Poupança fiscal, não em toda a conta

O projecto prevê aplicar a nova taxa de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2027 às famílias, bem como a muitas empresas que não beneficiaram anteriormente de uma taxa reduzida. Para as famílias, 0,10 cêntimos por quilowatt hora é equivalente a 1 euro por megawatt hora, o mínimo europeu para uso não profissional. A diferença com a taxa atual de 1,95 centavos por quilowatt hora diz respeito apenas a este imposto. Para um consumo anual de 3 000 kWh, representa 58,50 euros nesta componente, sendo todas as outras coisas iguais. Este cálculo não prevê a evolução da fatura total, que também depende do contrato e de outros componentes do preço.

O Chanceler Friedrich Merz estima em 5 mil milhões de euros a redução adicional para os consumidores de electricidade na Alemanha. Esta estimativa global não se aplica às famílias e não corresponde a um pagamento por família. Para financiar a medida em 2027, a coligação pretende mobilizar fundos que não seriam utilizados para apoiar energias renováveis. Estas dotações fazem parte do orçamento federal, não da conta utilizada para pagamentos de ajuda às energias renováveis, disse o Ministério da Economia. Uma prorrogação exigiria o financiamento do orçamento 2028.

Combustíveis: um limite máximo variável para três meses

O acordo prevê igualmente a limitação dos preços das bombas para evitar aumentos excessivos. O governo anuncia uma fórmula baseada nos preços internacionais, possíveis isenções regionais e uma obrigação de preservação do abastecimento. Não se trata, portanto, de um preço uniforme e fixo em todas as estações.

O Ministério da Economia especificou que a lei deveria criar a base jurídica do regime e que um regulamento deveria ativá-lo durante três meses. Berlim pretende ativar em 1 de janeiro de 2027, mas nenhuma quantidade por litro aparece no anúncio. Esta medida é distinta da redução do imposto sobre a electricidade: não tem o mesmo calendário nem a mesma duração.

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