A greve marítima de 25 de novembro mudou várias passagens na Grécia. Minoan Lines mantém duas partidas noturnas entre Le Pirée e Heraklion via Milos. Aegina Ferries suspende suas partidas de Piraeus, e as rotações entre Patras e Ithaque via Sami são canceladas. Estes são os horários e as viagens envolvidas.

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Na Grécia, vários cruzamentos são modificados ou cancelados na quarta-feira 25 de novembro após uma chamada para a greve dos marinheiros. Minoan Lines mantém duas partidas à noite entre Le Pirée e Heraklion via Milos. Aegina Ferries suspende suas partidas de Piraeus, enquanto os cruzamentos entre Patras e Ithaca via Sami são cancelados em ambas as direções.

As empresas não aplicam o mesmo programa. Os sindicatos dos marinheiros PEMEN e Stefenson pediram uma paragem de 24 horas, de 0001 a meia-noite na quarta-feira 25 de Novembro. Solicitaram um aumento de 12% dos salários e subsídios, bem como um acordo colectivo comum a todas as categorias de navios. Os avisos publicados pelas transportadoras especificam as passagens em causa. Não querem dizer que todos os ferries gregos estarão no cais.

Piraeus, Milos e Heraklion: duas travessias noturnas

Em seu aviso de 19 de novembro, Minoan Lines anuncia o início doPalácio de Kydonde Piraeus para23:00 quarta-feira 25O ferry deve chegar a Milos às 03:00 horas e partir às 03:20 horas e chegar Heraklion às 08:00 horas na quinta-feira, 26.

Na outra direcção, oPalácio de Knossosé anunciado no início de Heraklion em21h00 na quarta-feira 25. Chegar a Milos em 0140, partida em 0200 e chegada em Piraeus em 0630 na quinta-feira 26. As horas são locais. Para chegar a Milos, tens de verificar o teu bilhete para a noite de quarta a quinta-feira, não para o dia dos 25.

Motor e mar Jónico: cancelamentos confirmados

Aegina Ferries anuncia a suspensão de suas partidas de Piraeus para Egine em 25 de novembro. Sua opinião não especifica o destino das partidas de Egine ou de outras empresas. Na parte ocidental do país, Levante Ferries afirma que o Ithaca-Sami-Patras e Patras-Sami- Ithaque cruzamentos da transportadora Ionissos Ferris III não será segurado nesta quarta-feira. Sami está localizado na ilha de Cefalônia. Este parecer não diz respeito às outras linhas da sua rede.

Antes de ir para o porto, Minoan Lines convida os viajantes a perguntar a sua agência ou seus escritórios portuários. Para uma viagem de ida e volta ou uma partida, verifique cada cruzamento separadamente: uma programação modificada no bilhete de ida e volta não diz nada sobre o retorno.

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