Dois abrigos abriram em Cocoa e Melbourne após as inundações de 19 de novembro no Condado de Brevard, Flórida. As escolas públicas permanecem fechadas na sexta-feira. O St. Johns River ultrapassou seu recorde anterior perto de Cocoa, enquanto o tempo continua no centro leste.

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Após as inundações na Flórida na quinta-feira, 19 de novembro, Brevard County abriu dois abrigos na costa atlântica. As escolas públicas permanecem fechadas na sexta-feira. A oeste de Cocoa, o rio St. Johns superou seu registro anterior na estação local, enquanto o serviço meteorológico mantém uma vigilância em grande parte da parte central leste do estado.

As estradas já estavam fechadas quinta-feira à tarde no condado central de Brevard. Em seu boletim local de 1438, o escritório do Serviço Nacional do Tempo de Melbourne relatou 6-11 polegadas de chuva, ou aproximadamente 150-280 mm, na área sob alerta, incluindo Melbourne, Cocoa e Titusville. Esta estimativa a partir de radar e medidores de chuva automáticos não corresponde à acumulação uniforme no município.

Após as inundações na Flórida, dois abrigos no condado

Na quinta-feira às 19:00, o condado confirmou a abertura do Walter Butler Community Center em 4201 N Cocoa Blvd em Cocoa, e um abrigo da Cruz Vermelha em Joseph N. Davis Community Center em 2547 Bruce D. Buggs Street em Melbourne. Ambos saúdam o público em geral, pessoas com necessidades médicas especiais e famílias que desejam vir com seus animais de estimação. O município dá 2-1-1 para a informação.

As escolas públicas de Brevard, fechadas na quinta-feira, permanecem fechadas na sexta-feira 20 de novembro. O encerramento dos escritórios, bibliotecas e aterros municipais anunciados na quinta-feira, no entanto, preocupou-se hoje. O município pede aos motoristas para não atravessar uma estrada debaixo de água, mesmo na ausência de uma barreira.

Um recorde a oeste de Cacau, não uma medida de água nas ruas

Em seu boletim das 18:54 na quinta-feira, o NWS informou que St. Johns tinha 18,36 pés às 18:15 p.m. na estação a oeste de Cocoa, aproximadamente 5,60 metros do marco da estação. O recorde anterior era de 17.55 pés. O nível de 18,6 pés esperados sexta-feira à noite permanece uma previsão. Essas figuras medem o rio em uma determinada estação, não a profundidade da água nas ruas.

As chuvas das semanas anteriores já haviam causado transbordamentos no St. Johns. Os novos chuveiros são susceptíveis de agravar esta inundação, que evolui ao longo de vários dias. As enchentes súbitas devido a chuvas intensas seguem uma programação diferente: o escritório de Melbourne mantém um relógio até às 19h, hora local, sexta-feira em áreas designadas na área centro-leste, incluindo Brevard e condados vizinhos de Volusia, Orange e Indian River. O perímetro não cobre toda a Flórida.

Arquivo de fotos: Melbourne Causeway em Melbourne, Flórida, 9 de novembro de 2012. Esta imagem não mostra as inundações de novembro de 2026.Brandon Berger / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto completa redimensionada e layout Libnanews sob a mesma licença.

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