No seu acórdão de 19 de Novembro, o Tribunal Internacional de Justiça ordenou a Myanmar que facilitasse o regresso dos Rohingyas deslocados, devolvesse os seus bens e compensasse os danos não resolvidos. Nenhum montante é fixado. Mianmar terá de apresentar um relatório sobre as medidas tomadas num prazo de dois anos.

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O acórdão de 19 de Novembro do Tribunal Internacional de Justiça não se limita a estabelecer a responsabilidade de Mianmar pelo genocídio da Rohingya. Requer que o Estado tome medidas de restituição e compense os danos que não reparam. A obrigação existe a partir do momento do julgamento. Por outro lado, o Tribunal de Justiça não determinou o montante ou o modo de pagamento.

O acórdão diz respeito à violência das operações de 2017 no norte do Estado de Rakhine. Sete anos após a Gâmbia ter submetido o assunto ao Tribunal de Justiça, a conclusão é feita entre os dois Estados. O componente de reparação abre outra fase. O texto distingue o que Mianmar deve empreender e o que o Tribunal ainda terá de decidir.

Regresso voluntário, restituição de bens e procura de pessoas desaparecidas

O Tribunal ordenou a Myanmar que autorizasse e facilitasse o regresso seguro, voluntário e digno de Rohingya deslocado em resultado dos actos contidos no acórdão. Esta obrigação diz respeito tanto às pessoas deslocadas internamente como às pessoas no estrangeiro e inclui o reagrupamento familiar. Isso não significa que as partidas do acampamento devem começar imediatamente ou que a segurança já está garantida.

O parágrafo 615 prevê igualmente a restituição ou substituição de bens individuais e colectivos perdidos ou danificados. Pediu para facilitar a busca dos desaparecidos e para ajudar a identificar os mortos e torná-los um enterro digno. As vítimas de lesões físicas ou mentais devem ter direito a medidas de reabilitação. A protecção contra a perseguição e a discriminação também fazia parte das medidas ordenadas.

A restituição, na acepção do acórdão, não se limita, portanto, a devolver uma casa ou uma terra. O julgamento diz respeito a diferentes preconceitos: ter sido deslocado, ter perdido um parente ou ser incapaz de encontrar condições de vida seguras. No entanto, as medidas instituídas não constituem prova de que tenha havido uma devolução, de que um imóvel tenha sido devolvido ou de que um serviço seja acessível.

Sem montante fixo, mas reportar no prazo de dois anos

Se a restituição não reparar totalmente os danos, Mianmar deve compensar o Grupo Rohingya e os seus membros. A Gâmbia submeteu o processo ao Tribunal de Justiça no interesse dos beneficiários da Convenção de Genocídio; A compensação ordenada não se destina ao Estado da Gâmbia. Nem o esquema cria uma janela de aplicação individual imediatamente acessível.

Mianmar deve apresentar um relatório ao Tribunal no prazo de dois anos a contar do acórdão. Deve especificar as medidas de restituição tomadas e, se essas medidas não permitirem uma reparação completa, indicar o montante e os métodos de compensação. O Tribunal ouvirá as partes antes de decidir sobre a continuação. O prazo é para a apresentação do relatório, não para o pagamento de todas as licenças de emissão ou a conclusão das devoluções.

Decisão Estado-Estado, investigações a efectuar

O Tribunal ordenou igualmente a Myanmar que investigasse sem demora as pessoas razoavelmente suspeitas de actos abrangidos pela Convenção no âmbito das operações de 2017. Ela pediu para processá-los e puni-los se fossem justificados. Este aspecto não transforma o julgamento numa condenação criminal individual. Estabelece a obrigação de o Estado aplicar os seus próprios procedimentos.

A fase seguinte não retorna às conclusões finais de 19 de novembro. A Comissão terá de avaliar as medidas efectivamente tomadas e decidir sobre questões de reparação reservada. Para as famílias, a distinção é decisiva: o julgamento reconhece direitos e estabelece obrigações, mas a possibilidade de um retorno digno e de acesso à compensação ainda depende de sua implementação.

Palácio da Paz em Haia, 7 de julho de 2013. Este arquivo não mostra a audiência de 19 de novembro de 2026. Jiuguang Wang, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Redimensionado fotografia inteira; composição Libnanews sob a mesma licença.

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