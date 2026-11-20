A UNIFIL publica a sua revisão de Outubro e distingue as rotações da retirada de Janeiro. Novos incidentes são relatados no sul do Líbano. Minieh abre um centro de resgate. No Iémen, uma chamada é dirigida a parte do porto de Hodeida. Bruxelas e Londres anunciam o fim de três negociações bilaterais.

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Sexta-feira, 20 de Novembro de 2026, 18:00 edição em Beirute. A UNIFIL está fazendo um balanço de um mês de outubro, novamente marcado por greves, e recorda que sua retirada não começou até janeiro. Novos incidentes são relatados no Sul. No Iémen, a coligação liderada por Riade convida os civis a deixarem parte do porto de Hodeida. Em Bruxelas, a União Europeia e o Reino Unido estão a concluir três negociações, mas os acordos ainda não se aplicam.

No sul do Líbano, a UNIFIL distingue rotações e retiradas

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) indicou na sexta-feira que os movimentos de forças de paz actualmente observados fazem parte da rotação habitual, não da retirada. O seu mandato decorre até 31 de Dezembro de 2026. De acordo com a missão, a retirada começará em 1 de Janeiroejaneiro 2027 e continuará no ano. No final do seu mandato, a missão declarou que prosseguiu as suas observações, o diálogo com as partes e o seu apoio ao exército libanês.

Na sua avaliação de Outubro, a UNIFIL informou que tinha observado aproximadamente 90 ataques aéreos israelitas. A missão regista um declínio das hostilidades, mas salienta que a destruição das casas e das infra-estruturas civis continua a atrasar o regresso das pessoas deslocadas internamente. Esta avaliação não prejudicou quaisquer medidas que pudessem ser tomadas após a partida dos pacificadores.

Na sexta-feira, o correspondente da Agência Nacional de Informação relatou incêndios em Zawtar al-Sharkiyeh, que ele atribuiu ao exército israelense, bem como explosões atribuídas a um drone e danos perto das casas de Haddatha. Não foi notificada qualquer avaliação humana nesta expedição. O ministro da Defesa, Michel Menassa, que se encontrou com o embaixador dos EUA, Michel Issa, pediu a suspensão dos ataques israelenses e a retirada do território libanês para que o exército pudesse continuar a sua implantação. Seu escritório não havia anunciado quaisquer arranjos sucessores para a UNIFIL.

Em Minieh, um centro de salvamento; vacina contra o HPV programada para Janeiro

Abriu um centro de defesa civil em Minieh, norte do Líbano. Segundo o PNUD e a Agência Nacional de Informação, espera-se atender cinco municípios em uma área de quase 97.500 habitantes. O centro beneficia de um programa nacional apoiado pela Alemanha através do seu banco de desenvolvimento KfW. O apoio nacional ultrapassa os 10,6 milhões de dólares, o que não é o custo do centro Minieh sozinho. O PNUD indica que o novo local ainda vai ser entregue à Defesa Civil.

O Ministro da Saúde, Rakan Nassereddine, planeja propor, a partir de janeiro de 2027, a vacina contra o papilomavírus humano em centros de atenção primária para meninas libanesas em classes etárias específicas. A estratégia nacional previa a sua introdução em 2027; o anúncio de sexta-feira especifica o mês previsto. O Ministro não explicou as idades escolhidas, os centros de arranque ou os procedimentos de registo. A campanha ainda não está aberta.

Em Nova Iorque, a fotojornalista libanesa Christina Assi recebeu o Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa da Comissão para a Proteção dos Jornalistas. Ferida em 2023, no sul do Líbano, durante a greve que matou o jornalista Issam Abdallah, ela desde então fez campanha pela segurança dos repórteres.

Hodeïda: uma chamada para evacuar parte do porto

A coligação liderada pelos sauditas na sexta-feira chamou civis para deixar parte da área portuária de Hodeida na costa do Mar Vermelho do Iêmen, citando sua segurança. O recurso não confirma um ataque ao porto, o seu encerramento ou uma evacuação efectiva. Hodeida é utilizado para a chegada de mercadorias e ajuda humanitária. A Comissão Europeia já tinha registado que as perturbações nas infra-estruturas de transporte do Iémen dificultavam o abastecimento de alimentos, medicamentos e combustível.

Bruxelas e Londres encerram três negociações

A União Europeia e o Reino Unido anunciaram em Bruxelas o fim das negociações sobre as regras sanitárias e fitossanitárias, a aproximação dos seus mercados de carbono e um programa de mobilidade dos jovens. O componente sanitário visa eliminar a maior parte dos certificados e controlos actualmente exigidos para o comércio de animais, plantas e produtos em causa. O objectivo é uma aplicação a partir de 1emarço de 2028. Ambas as partes pretendem igualmente que 2028 liguem os seus mercados de carbono.

O programa de mobilidade deverá permitir que os jovens participantes permaneçam até três anos do outro lado do Canal da Mancha, em especial para trabalhar ou estudar. Não restabelece a livre circulação e permanece separada do Erasmus+. Os três textos ainda têm de seguir os procedimentos estabelecidos em ambas as partes antes de entrarem em vigor.

Ucrânia: aumento das greves

O primeiro-ministro ucraniano relatou oito mortes durante as greves noturnas russas de quinta a sexta-feira, seis dos quais foram em Kiev. Na Polónia, o Ministério Público de Lublin abriu uma investigação após a queda de um objeto voador perto de Nowy Lipowiec. O Ministro da Defesa polaco refere-se a um provável míssil russo, sem qualquer outra competência judicial. O Ministro não comunica quaisquer lesões ou danos a infra-estruturas críticas.

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