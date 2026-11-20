No Líbano, o pedido de remessa de um processo ao Conselho de Justiça não é suficiente para submeter a questão a esse tribunal. É necessário um decreto adoptado pelo Conselho de Ministros. Esta descodificação distingue a decisão de afastamento, a investigação e o julgamento, sem anunciar uma nova transferência ou prejuízo das responsabilidades individuais das pessoas.

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Exigir que um caso seja submetido ao Conselho de Justiça não é suficiente para o apresentar. No Líbano, o recurso a esta competência excepcional exige um decreto adoptado pelo Conselho de Ministros. Esta decisão deve ser distinguida do inquérito e do acórdão, que intervêm noutro contexto.

Num caso sensível, o pedido de alteração de jurisdição pode tornar-se uma questão política tão visível como a própria investigação. No entanto, ele sozinho não produz a transferência do arquivo. A existência de uma declaração pública, de um recurso familiar ou de uma posição partidária não permite anunciar que foi decidido o despedimento.

Um decreto, não um mero anúncio

O Ministério da Justiça indica que o Conselho de Justiça é apreendido por um decreto emitido pelo Conselho de Ministros. A sua jurisdição inclui crimes contra a segurança do Estado e certas infracções de segurança pública. Não constitui um tribunal que um queixoso possa livremente optar por obter tratamento alternativo do seu caso.

Um estudo jurídico publicado pela Universidade Libanesa expõe as consequências desta regra: o Conselho não se ocupa de si próprio. Na ausência do decreto exigido, a jurisdição permanece com os tribunais ordinários ou militares, de acordo com as regras aplicáveis. Por outro lado, a ordem de afastamento constitui o acto que permite a transferência dos procedimentos relevantes. Para identificar uma mudança real, é, portanto, necessário examinar este ato e seu escopo, não apenas a intenção anunciada de obtê-lo.

A descarga não resolve a culpa

Uma vez encerrado o processo, um magistrado é nomeado para a investigação, de acordo com os procedimentos estabelecidos com o Ministério da Justiça e o Conselho Superior do Judiciário. Este magistrado não se confunde com o treinamento encarregado do julgamento. O inquérito pode resultar em despedimento ou acusação seguida de recurso ao Conselho.

O Conselho é presidido pelo primeiro Presidente do Tribunal de Cassação e é composto por quatro outros juízes desse Tribunal. O Ministério recorda que as vias de recurso contra as suas decisões são particularmente limitadas, com excepção da oposição e da revisão. A mudança de jurisdição não se limita, portanto, a uma mudança de título: inicia uma trajetória processual específica.

Duas decisões a não confundir

O poder executivo decide sobre o despedimento em termos jurídicos; No entanto, ele não pronuncia uma sentença. Os factos imputados, as responsabilidades individuais e os elementos de prova continuam a ser examinados no processo judicial. Descrever uma ordem como uma admissão formal de culpa seria tão impreciso quanto fazer um pedido de uma ordem como uma transferência já concluída.

Esta grelha de leitura aplica-se a qualquer assunto referido no debate público. Antes de se referir ao encaminhamento, a informação decisiva permanece a existência da ordem de afastamento. Antes de falarmos de culpa, precisamos de uma decisão judicial que esclareça.

Cobertura: Beirute Courthouse, arquivo Libnanews. Data e fotógrafo não informado. Ilustração geral, nenhuma audiência representada.

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