O Ministério da Defesa turco especifica o âmbito do acordo assinado com o Qatar. Em caso de ataque externo, o Estado em causa deve procurar apoio e os dois países devem acordar na sua forma. Esta clarificação exclui o envio automático de tropas, mas não fixa a entrada em vigor do texto.

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O Ministério da Defesa turco esclareceu, em 19 de Novembro, que Ancara tenciona implementar o acordo assinado com o Catar seis dias antes. Em caso de ataque armado externo a um dos dois países, o Estado em causa deverá solicitar especificamente assistência. Em seguida, os dois governos definiriam a forma. Segundo Ancara, a assinatura não obriga o outro país a enviar tropas automaticamente.

O Qatar e a Turquia apresentaram o seu acordo de defesa mútua em Istambul, em 13 de Novembro, como um compromisso de solidariedade. O comunicado comum fez referência a uma posição comum face a um ataque a um ou a ambos os parceiros. Ele não explicou o curso da ação. O ponto semanal da defesa turca dá este esclarecimento, sem reproduzir todo o tratado.

Pedido do Estado recorrido e, em seguida, decisão comum

Na explicação do Ministério turco, o primeiro elemento é a aplicação da parte contestada. A segunda é o acordo entre os dois Estados sobre o apoio que poderiam prestar. O pedido de um governo, portanto, não seria suficiente apenas para corrigir a resposta do outro. O Ministério exclui expressamente que o pacto exija o envio direto e automático de soldados.

Ancara afirma que as decisões políticas sobre a implementação do acordo seriam tomadas de comum acordo no âmbito de um conselho estratégico. Reuniria os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de ambos os países, ou os seus representantes autorizados. Esta indicação diz respeito à decisão política. Não estabelece que tenha sido apresentado um pedido, aprovado uma medida ou iniciado uma operação.

Papel da Carta das Nações Unidas

O Ministério atribui qualquer apoio ao artigo 51.o da Carta das Nações Unidas. Reconhece o direito de autodefesa individual ou colectiva em caso de agressão armada e prevê que tais medidas sejam comunicadas ao Conselho de Segurança. O presente artigo estabelece o quadro jurídico invocado. Não se trata de uma decisão internacional que permita uma acção específica com antecedência.

Podem distinguir-se três elementos: os objectivos comuns anunciados em Istambul, o procedimento descrito por Ancara e uma decisão que os dois governos devem ainda tomar num determinado caso. Argumentar que nada mudaria seria incorreto: o departamento descreve um quadro de decisão. Mas apresentar este quadro como uma intervenção já garantida iria além do seu texto.

O que a precisão 19 de novembro não corta

O Diwan do Emir do Catar confirma a data, o local e os signatários do acordo. O comunicado conjunto descreve os objectivos da cooperação e das consultas regulares. A descrição do mecanismo em caso de ataque vem do ponto de imprensa turco. Deve ser atribuído como tal, não como uma leitura artigo a artigo de um tratado cujo texto integral não tenha sido consultado.

Os documentos públicos examinados também não indicam uma determinada data de entrada em vigor nem confirmam o cumprimento de quaisquer formalidades internas. O novo facto é, portanto, circunscrito: Ancara esclareceu que o pedido de assistência e o consentimento de ambas as partes precederiam a escolha do apoio. Esta não é nem uma nova assinatura nem uma implantação anunciada.

Vista de Doha, 4 de março de 2013, arquivo sem relação visual com a assinatura em Istambul. Haakon S. Krohn, Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0. Redimensionado fotografia inteira; composição Libnanews sob a mesma licença.

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