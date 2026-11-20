O Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução escolheu uma oferta para limpar e reparar estradas no distrito de Marjayoun, no sul do Líbano. A nota publicada calcula esta oferta em $6,54 milhões. Os documentos disponíveis não indicam uma assinatura efectiva ou uma partida confirmada.

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O Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução emitiu um aviso de selecção para limpar e reparar estradas danificadas no distrito de Marjayoun, no sul do Líbano. A proposta provisória é de $6,54 milhões. Por conseguinte, o processo avançou desde o convite à apresentação de propostas de Outubro, mas os documentos públicos consultados não demonstram que o contrato foi assinado ou que o trabalho começou.

O lote Marjayoun faz parte do projeto de assistência de emergência financiado pelo Banco Mundial no Líbano. Tem o seu próprio ficheiro, separado da estrada lotes de Tyre e Bint Jbeil. Por conseguinte, o seu estatuto não é válido para todas as estradas do Sul nem para o trabalho noutras áreas financiadas pelo mesmo programa.

O concurso deu lugar à escolha de uma empresa

O Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução (CDR) publicou o seu convite à apresentação de propostas em 8 de Outubro de 2026 e fixou em 22 de Outubro o prazo para apresentação de propostas. No aviso de seleção referido em 1303, ele afirmou que tinha recebido três ofertas e que tinha aceitado a do Yamen Estabelecimento para Comércio Geral e Contratação. O documento afirma que a decisão está sujeita à não-objeção do Banco Mundial.

O montante publicado pela RDC corresponde à proposta escolhida, não a um pagamento. O plano de aquisição do Banco Mundial, revisto em 15 de Novembro, regista a publicação e a apresentação de propostas. Para o lote Marjayoun, a coluna prevista para a data efetiva do contrato assinado permanece vazia nesta versão. Por conseguinte, a data prevista no quadro não é uma data de início.

Livre para restaurar o acesso antes de reparos duráveis

O ficheiro técnico distingue a recirculação provisória das intervenções de reparação. Nas secções mais danificadas seleccionadas para a fase de emergência, o manual ambiental prevê a eliminação dos detritos e a reabilitação temporária da estrada. Ele distingue este trabalho dos reparos localizados planejados para uma fase de recuperação precoce. No entanto, a publicação do mercado não anuncia a reabertura de um determinado eixo.

Essa diferença conta para os habitantes, serviços e empresas que usam as estradas distritais. O acesso temporário pode facilitar as viagens sem indicar que foram recebidas reparações definitivas. O dossiê prevê igualmente controlos de segurança antes de qualquer intervenção nas secções em causa e medidas de gestão do tráfego durante o trabalho.

A próxima referência será uma data de trabalho confirmada

Um contrato assinado, uma ordem de arranque ou um conselho de tráfego local daria aos residentes um valor de referência mais preciso do que o anúncio da escolha da empresa. A partir de 20 de novembro, os documentos públicos consultados foram utilizados para acompanhar a fase de seleção, mas nenhum deles forneceu uma data de início confirmada ou uma lista de estradas realmente reabridas. Por conseguinte, não se deve inferir deste parecer que já é possível viajar nas secções pertinentes.

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