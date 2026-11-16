Robert Pattinson vai interpretar James Bond no próximo filme da Amazon MGM Studios dirigido por Denis Villeneuve e escrito por Steven Knight. Anunciou em 16 de novembro, esta escolha abre a sucessão de Daniel Craig. O estúdio confirma sua equipe, mas ainda não revela o título ou data de lançamento.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Amazon MGM Studios anunciou segunda-feira, 16 de novembro, a escolha de Robert Pattinson para interpretar James Bond. Os britânicos sucederam Daniel Craig em um filme dirigido por Denis Villeneuve e escrito por Steven Knight.

Robert Pattinson será o novo James Bond. O anúncio oficial da Amazon MGM Studios, publicado segunda-feira, 16 de novembro de 2026, encerra a espera em torno do sucessor de Daniel Craig. O estúdio confirma a escolha do ator britânico para o próximo filme dedicado ao agente 007, sem revelar neste comunicado de imprensa seu título ou data de lançamento.

Pattinson junta-se a uma equipa já formada. Denis Villeneuve será o diretor do roteiro de Steven Knight. Amy Pascal e David Heyman irão produzir o filme, respectivamente através de Pascal Pictures e Heyday Films. Tanya Lapointe será a produtora executiva.

Robert Pattinson, a escolha confirmada para James Bond

O ator recebeu sua nomeação como uma grande honra em sua carreira. Em sua declaração ao ar pelo estúdio, ele agradeceu à equipe artística e expressou seu entusiasmo por trabalhar no personagem. Denis Villeneuve saúda um intérprete que pode trazer novas energias para o 007.

A confirmação agora distingue a escolha de Pattinson das muitas suposições de elenco que acompanharam a preparação do filme. Ainda não especifica os outros membros da distribuição, os locais de filmagem ou o conteúdo do gráfico.

Do Twilight ao Batman, uma viagem entre dois cinemas

Pattinson chega na franquia com uma carreira compartilhada entre grandes produções e cinema independente. Revelado a uma ampla audiência porHarry Potter e a Taça de Fogodepois pela sagaCrepúsculoele então atirou em trabalhos com registros muito diferentes.

Tempo BomIrmãos Safdie, eO Farol, por Robert Eggers, estão entre seus papéis notáveis. Ele também jogou emTenet, por Christopher Nolan, antes de assumir o papel principal deO BatmanDirigido por Matt Reeves. Sua recente jornada também incluiMickey 17, de Bong Joon-ho.

O novo Bond reunirá um ator já acostumado a franquias globais e um diretor associado, notadamenteChegada,Corredor de lâmina 2049eDunaSteven Knight, roteirista, é o criador da sériePeaky Blinders.

Depois de Daniel Craig sob a direção da Amazon MGM

Daniel Craig tinha completado sua carreira no papel comNão há tempo para morrer, lançado em 2021. Este filme foi sua quinta e última aparição em James Bond. A chegada de Pattinson abre assim um novo ciclo, com um intérprete diferente e uma nova equipe de produção.

Essa transição vem após uma mudança significativa na governança de franquias. Em fevereiro de 2025, a Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson anunciaram a criação de uma joint venture para manter os direitos de James Bond. A operação foi concluída em 24 de março de 2025.

Os sócios permanecem coproprietários da franquia, mas a Amazon MGM obteve controle criativo. A Amazon já tinha adquirido a MGM em 2022 e detinha os direitos de distribuição dos filmes da Bond. Por conseguinte, a alteração de 2025 diz respeito à realização de futuras produções, e não apenas à sua divulgação.

A escolha do intérprete principal foi um passo central nessa recuperação. Resta agora anunciar o calendário preciso do filme, seu título e os parceiros de Robert Pattinson.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews