Coreia do Sul: AI fraude agita exames

A Coreia do Sul abre um processo contra o primeiro da concorrência fiscal, suspeito de fraude com inteligência artificial. As autoridades analisarão vários anos de resultados e reforçarão os controlos antes do exame académico de 19 de Novembro. O cancelamento e a exclusão de cinco anos ainda têm de seguir o procedimento administrativo local.

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A Coreia do Sul está a proceder a uma revisão do controlo das suas verificações na sequência de um caso de fraude de inteligência artificial envolvendo a assistência de consultores fiscais. Na segunda-feira, 16 de novembro de 2026, o Ministério da Economia e Finanças anunciou a abertura de um procedimento para cancelar o resultado do candidato que chegou ao topo da 63a edição e proibi-lo de se representar por cinco anos. A decisão final deve ser tomada após uma audição administrativa.

O caso agora ultrapassa esta única concorrência profissional. O Ministério do Trabalho e o organismo nacional responsável pelas qualificações, HRDK, tencionam procurar sinais de fraude nos exames nacionais organizados este ano. O governo também está preparando medidas específicas contra o uso de dispositivos conectados, a três dias do teste de entrada da universidade em 19 de novembro.

Um procedimento administrativo, separado da investigação criminal

O comunicado económico de 16 de Novembro indica que a administração fiscal enviou uma notificação prévia ao candidato em causa. A audiência prevista no processo administrativo deve preceder a decisão de anulação do exame e da exclusão temporária.

O departamento descreve um candidato com a maior pontuação, desviando tecnologias de inteligência artificial. O seu documento não publica qualquer experiência do equipamento utilizado ou demonstração técnica do processo. Confirma a resposta administrativa, mas não reconstitui cada passo de fraude.

A nível penal, o HRDK deve dar início a uma queixa para obstruir a atividade e cooperar com a polícia. O grupo de trabalho tenciona igualmente examinar os factos, se outros relatórios indicarem suspeitas.

Os resultados dos últimos anos serão revistos

O Ministério da Economia e Finanças pretende acompanhar os resultados dos candidatos admitidos ao concurso fiscal nos últimos três a cinco anos. O trabalho incidirá na distribuição das notas por pessoa e por sujeito. As anomalias identificadas podem resultar em auditorias aprofundadas.

Esta revisão não significa que todos os resultados anteriores sejam suspeitos ou cancelados. O objetivo é identificar as situações que justificam uma investigação, cruzando os perfis de notas e as informações disponíveis. O comunicado de imprensa não anuncia qualquer número adicional de fraudulentos já identificados.

O grupo reúne o Ministério, a administração fiscal e a HRDK. A sua divisão do trabalho distingue entre sanções e a evolução da concorrência, a cooperação com os investigadores e a melhoria prática da vigilância. A organização profissional dos consultores fiscais e dos especialistas privados deve também ser convidada a propor melhorias.

Controlos reforçados da próxima concorrência fiscal

Para a edição de 2027, as autoridades estão a preparar um conjunto de medidas: verificação de novos dispositivos electrónicos e de comunicação, formação reforçada dos supervisores, criação de um centro de informação, extensão da vigilância por vídeo e introdução de radiodetectores. O comunicado de imprensa apresenta esses dispositivos como medidas a serem implementadas, não como equipamentos já difundidos nas salas.

A componente mais ampla anunciada pelo Ministério do Trabalho são os exames nacionais de qualificação realizados em 2026. Uma reunião de emergência, realizada em 15 de Novembro, decidiu utilizar as características do caso descoberto para procurar novas irregularidades. Deve ser elaborado um plano de prevenção global antes do final do ano.

Encontro acadêmico de 19 de novembro

A reunião interdepartamental de 16 de Novembro examinou igualmente o exame de admissão universitária para o ano lectivo de 2027, programado para quinta-feira, 19 de Novembro. O primeiro-ministro Han Seong-sook pediu uma equipe interdepartamental de emergência, a entrega de todos os dispositivos conectados à entrada dos centros e um controle rigoroso de sua posse durante os ensaios.

Pediu que estudasse com os organismos competentes o encerramento do acesso Wi-Fi público nos centros durante o exame. Este ainda não é um corte geral confirmado. As autoridades também querem manter alertas e investigações após os testes: o fim de um exame não deve impedir a busca de fraude mais tarde descoberto.

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