Pequim anuncia Cimeira Xi-Trump-Putine em Shenzhen

Pequim anuncia uma cimeira entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin em Shenzhen, em 19 de Novembro. A China enfatiza a paz e a estabilidade estratégica. Washington quer falar sobre o nuclear e o Irão, mas nesta fase não foi anunciada qualquer agenda ou acordo comum detalhado.

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China anunciou segunda-feira, 16 de novembro, que Xi Jinping vai encontrar Donald Trump e Vladimir Putin em Shenzhen, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Pequim apresenta este encontro como o primeiro encontro presencial dos líderes chineses, americanos e russos, dedicados à paz mundial e à estabilidade das relações entre as grandes potências.

O Ministério das Relações Exteriores chinês fixou a data e o lugar em um breve comunicado de imprensa emitido segunda-feira de manhã. Não foi anunciado qualquer acordo nesta fase.

Uma nomeação à margem da APEC

A cimeira trilateral realizar-se-á durante a reunião dos líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, APEC, realizada em 18 e 19 de Novembro em Shenzhen. Xi Jinping vai presidir esta 33a reunião, sob o tema de uma comunidade Ásia-Pacífico florescendo juntos.

O programa chinês também inclui uma cimeira de líderes empresariais em 17 e 18 de novembro, para a qual Xi Jinping deve fazer um discurso, bem como reuniões bilaterais com líderes participantes. Este calendário multilateral é o quadro para a reunião tripartida, sem se confundir com a sua agenda.

Pequim destaca estabilidade estratégica

Mao Ning salientou na segunda-feira as responsabilidades especiais da China, Rússia e Estados Unidos, todos os três membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A apresentação chinesa salientou a necessidade de comunicar mais, gerir as diferenças e preservar relações estáveis.

O novo personagem reivindicado por Pequim diz respeito a este formato tridimensional, não à ausência de contatos anteriores entre os líderes.

O programa nuclear previsto, mas nenhum programa pormenorizado

Do lado americano, a redução de arsenais nucleares é um dos tópicos que Donald Trump deseja abordar. Autoridades americanas também mencionaram o Irã. No entanto, estas intenções não são uma agenda comum acordada pelas três capitais.

Interrogado na segunda-feira sobre estas questões, Mao Ning limitou-se a recordar que as discussões se concentrariam nas principais questões da paz global. Remeteu a publicação de informações adicionais para uma comunicação posterior. Por conseguinte, a China não explicou publicamente os compromissos que estaria disposta a assumir em Shenzhen.

A posição da China sobre os arsenais continua a ser um ponto de divergência: Pequim há muito exige que Washington e Moscou, que têm estoques muito maiores, primeiro reduzam suas próprias capacidades antes de considerar as discussões por conta própria. A presença dos três presidentes em torno da mesma mesa não significa que esta diferença de abordagem seja levantada.

Ucrânia não deve ser considerada um assunto adquirido

De acordo com indicações dadas por funcionários americanos antes da cimeira, a guerra na Ucrânia não deve estar no centro da reunião. Após uma entrevista com Xi Jinping, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier também informou que o líder chinês tinha insistido na necessidade de envolver os europeus nas discussões sobre este conflito europeu.

No prazo de três dias após a nomeação, os elementos confirmados permanecem, portanto, o formato, os participantes, data e local anunciados por Pequim. Nem um acordo de desarmamento nem um acordo sobre o Irão ou a Ucrânia podem ser apresentados como adquiridos antes dos intercâmbios e comunicações oficiais subsequentes.

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