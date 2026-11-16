Essenciais em 5 minutos: 16 de novembro, 18:00

Waltz pede o desarmamento voluntário do Hezbollah, os bancos anunciam uma greve já na quarta-feira e novos incidentes afetam o Sul. Em Israel, a polícia está a examinar o caso Rasam. A União Europeia está a intensificar as suas sanções contra os agentes financeiros russos. O MEA aguarda a sua primeira A321XLR amanhã em Beirute, sem nova linha confirmada. A edição desta noite distingue entre declarações políticas, decisões anunciadas e informações operacionais que ainda não foram especificadas.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Segunda-feira, 16 de Novembro de 2026, 18 horas, hora de Beirute.A visita de Mike Waltz e o desarmamento do Hezbollah dominam as notícias diplomáticas libanesas. Bancos anunciam uma greve toda quarta-feira a partir de 18 de novembro. No sul, novos incidentes são relatados e um município restringe o acesso a vários bairros. Em Israel, a polícia está examinando as detenções de militantes em Rasam. A União Europeia está a intensificar as suas sanções relacionadas com a guerra na Ucrânia, enquanto o MEA se prepara para a chegada da sua primeira A321XLR.

Waltz pede ao Hezbollah para entregar suas armas ao estado

O embaixador dos EUA nas Nações Unidas, Mike Waltz, pediu ao Hezbollah segunda-feira para se desarmar voluntariamente. Ele falou após uma entrevista com Nabih Berri em Ain al-Tinah. Seu argumento: um país não pode funcionar com dois exércitos. Esta declaração define a posição americana. Não significa que tenha sido celebrado um acordo de entrega de armas.

A visita também levou o diplomata a Joseph Aoun e Nawaf Salam. As consultas abrangem a autoridade estatal, os compromissos de segurança e a presença internacional no Sul. O Governo libanês associa estas questões à retirada de Israel e à protecção da soberania do país.

Nawaf Salam defende uma presença internacional sob o mandato do Conselho de Segurança. Deseja manter as funções de observação, ligação, coordenação e apoio às Forças Armadas libanesas. Na sua opinião, a resolução 1701 deve continuar a ser uma referência aos acordos no Sul. As discussões ainda não permitiram anunciar a composição ou os meios de um acordo sucessor à UNIFIL.

Bancos: uma greve anunciada toda quarta-feira

A Associação Bancária Libanesa anunciou uma greve de alerta todas as quartas-feiras nas próximas semanas. O primeiro dia está marcado para 18 de novembro. Esta decisão, anunciada nesta segunda-feira, abre uma nova fase da disputa com o Departamento de Finanças.

Os bancos contestam o pedido de alteração das suas declarações fiscais para 2020 a 2024. O desacordo diz respeito, nomeadamente, às diferenças cambiais e ao tratamento das disposições relativas às obrigações em euros. A LABL afirma que as medidas resultariam numa tributação dos lucros e provisões não realizados para cobrir perdas.

Este é o argumento da associação, não uma conclusão independente sobre a legalidade dos impostos reclamados. Uma disposição num balanço não é automaticamente dedutível: o litígio diz precisamente respeito às regras aplicáveis e ao cálculo da matéria colectável.

Para os clientes, o anúncio envolve antecipar transações que exigem uma visita da agência na quarta-feira. Não se pode inferir que todos os serviços ou distribuidores digitais serão descontinuados. As modalidades práticas terão de ser verificadas com cada instituição.

Sul do Líbano: incidente de Chakra, restrições em Nabatiyah Fawqa

Um drone israelense explodiu na segunda-feira à tarde sobre a cabana al-Amin em Shakra, distrito de Bint Jbeil, de acordo com um relatório emitido às 1637 horas em Beirute. Não foram relatadas lesões neste primeiro relato; o dano relatado foi material. O fogo de artilharia intermitente também foi relatado perto de Mayfadoun e Kfar Tebnit.

Em Nabatiyé Fawqa, o município anunciou uma proibição temporária de acesso aos distritos orientais de Deir, La Poste, Al-Aqida, Al-Manzala e Al-Hariq. Invoca a situação de segurança e a protecção dos habitantes e dos seus bens.

O município oferece uma exceção para necessidades extremamente urgentes, a ser coordenado exclusivamente com o prefeito. Apresenta esta restrição como excepcional e provisória, sem dar uma data firme para a levantar. A ausência de lesões num incidente específico não significa, portanto, que os movimentos em toda a área sejam seguros.

Israel: As acusações em torno de Ra

A polícia israelense abriu uma revisão interna das decisões que levaram à prisão de ativistas em Rasam em 27 de outubro. As revelações dizem respeito à origem das informações transmitidas à polícia e às supostas ligações de sua fonte com o escritório de Benjamin Netanyahu.

Yair Lapid e Yousef Jabareen denunciaram um « ataque de um golpe de estado ». Esta é uma acusação política, não judicial. As provas publicadas por si só não mostram que a contagem de votos teria mudado.

O gabinete do Primeiro-Ministro nega uma operação de manipulação. Ele afirma que seu chefe de gabinete forneceu à polícia informações sobre uma possível ofensa. A revisão anunciada deve esclarecer a cadeia de comando e o processamento de inteligência. As pessoas presas já foram libertadas; são esperados resultados policiais.

A União Europeia acrescenta 113 pessoas e entidades às suas sanções

O Conselho da União Europeia anunciou na segunda-feira medidas destinadas a 12 pessoas e 101 entidades. Eles dizem respeito aos setores bancário, financeiro e energético, bem como apoio à frota fantasma usada para o comércio de petróleo russo.

Esta decisão visa reduzir os meios de financiamento da guerra da Rússia contra a Ucrânia. É distinta das sanções anunciadas no mesmo dia contra atores de interferência e ataques cibernéticos. Os dois componentes não devem ser adicionados sem examinar as respectivas bases e listas.

MEA: A321XLR esperado terça-feira em Beirute

Middle East Airlines está programado para receber seu primeiro Airbus A321XLR na terça-feira, 17 de novembro. Mohammad El-Hout convidou Nawaf Salam para patrocinar a cerimônia de boas-vindas. A chegada da aeronave é um passo na renovação da frota, mas não vale a pena lançar imediatamente uma nova linha.

Airbus anuncia uma faixa máxima de 4.700 milhas náuticas, ou aproximadamente 8.700 quilômetros, para este modelo. O desempenho de um voo depende, no entanto, da carga transportada, dos ventos, das reservas de combustível e da configuração escolhida. Esta gama não é uma distância garantida para a aeronave MEA.

A empresa tinha encomendado quatro A321XLR em junho de 2019, com o objetivo de expandir suas possibilidades para África e Ásia. Resta confirmar as primeiras rotações comerciais, o número de lugares e os possíveis novos destinos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews