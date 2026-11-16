Banco Mundial: uma parceria de cinco anos para preparar

O Banco Mundial está a preparar um quadro de parceria quinquenal com o Líbano. Após seu encontro com Yassine Jaber, Anna Bjerde evoca uma possível extensão da LEAP e pressiona a reforma bancária. A visita ao Sul é anunciada na terça-feira, sem novos números de financiamento neste momento.

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O Grupo Banco Mundial está a preparar uma nova estratégia de cooperação com o Líbano para os próximos cinco anos. Anna Bjerde, sua Diretora-Geral de Operações, indicada na segunda-feira 16 de novembro após uma reunião com o Ministro das Finanças, Yassine Jaber. Mencionou também uma possível expansão do projeto LEAP de ajuda de emergência, enquanto apelava para acelerar o tratamento da crise bancária.

O quadro de parceria em preparação deverá definir áreas de cooperação com o Governo e o sector privado. Segundo Anna Bjerde, esta abordagem a médio prazo deve continuar em paralelo com a resposta às necessidades urgentes de reabilitação e reconstrução. Por conseguinte, não se trata de um acordo já concluído nem do anúncio de um novo envelope que abranja cinco anos.

LEAP: Uma prorrogação prevista, ainda não um financiamento adquirido

Na reconstrução, Anna Bjerde mencionou a possibilidade de estender o PEAL, seja através do seu financiamento ou do seu âmbito de intervenção, para atender às necessidades das populações afetadas por conflitos e fragilidades. Associava esta perspectiva à necessidade de garantir que o projeto fosse devidamente implementado.

As declarações feitas após a reunião não especificavam quaisquer montantes adicionais ou calendário para aprovação. A distinção é importante: considerar uma prorrogação não significa que fundos adicionais tenham sido aprovados ou desembolsados. O debate desta fase centra-se nas possibilidades de alargamento da resposta e nas condições de sua implementação.

Yassine Jaber anunciou que a delegação visitaria o Sul na terça-feira, 17 de novembro, como parte do acompanhamento da reconstrução e LEAP. Este movimento é apresentado como uma visita futura, não como uma missão já cumprida.

Devolver o crédito ao serviço da actividade

Anna Bjerde salientou a aceleração do trabalho empreendido para lidar com as consequências da crise bancária e passar para uma boa implementação. Associa este objectivo ao acesso das empresas privadas ao crédito, que considera essencial para financiar a actividade económica e apoiar os sectores público e privado.

Ela foi encorajada pelas reformas recentes, embora enfatizando sua implementação eficaz. O seu ponto de vista distingue assim os progressos bem-vindos do trabalho que ainda há por fazer: a existência de um sector bancário sólido continua a ser um objectivo a ser alcançado, não um resultado apresentado como alcançado.

Agricultura, energia e ligações regionais

Essas prioridades incluem investimentos que possam apoiar o crescimento, o emprego e a participação do setor privado. Anna Bjerde citou a agricultura, com o projeto GATE sendo implementado nacionalmente, bem como programas de energia e infraestrutura.

Quanto à electricidade, salientou que o investimento em redes de transporte de energia é tão importante como o aumento da capacidade de produção. Solicita igualmente o reforço das ligações do Líbano com os países vizinhos nos domínios dos transportes, da energia e do comércio. Um estudo do Banco Mundial sobre essas oportunidades e sua implementação deverá ser publicado em breve, de acordo com suas declarações.

O Ministro das Finanças, por seu lado, apelou a uma maior cooperação e apoio financeiro. Recordou as intervenções que abrangem, nomeadamente, a agricultura, a reconstrução no Sul, a electricidade, a água, a protecção social através do programa Aman e a transformação digital.

A reunião abriu assim dois projectos distintos: preparar as orientações da parceria para os próximos cinco anos e analisar formas de adaptar os projectos às necessidades imediatas. Ainda não foram especificados os montantes, as decisões de aprovação e os termos de uma eventual prorrogação do PEAL.

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