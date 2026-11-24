Um modelo pode classificar adequadamente os pacientes de acordo com seu risco após uma operação sem fornecer probabilidades confiáveis em outra instituição. Um estudo japonês de três hospitais e validação externa de um escore do Reino Unido na Nova Zelândia explicam por que o desempenho estatístico não é suficiente para provar utilidade clínica.

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Um modelo pode identificar quais pacientes estão mais em risco após uma operação sem saber quantas complicações ocorrem neles. A distinção conta assim que é testado em outro hospital. Um estudo japonês de 2026 e validação independente de uma pontuação britânica na Nova Zelândia mostram porquê.

No Japão, o ranking melhorou com os dados da operação

Em estudo retrospectivo publicado em 21 de outubro, pesquisadores da Escola de Medicina Nippon estudaram 35.702 estadias de adultos em anestesia geral em três hospitais terciários, excluindo cirurgia cardíaca. Compararam modelos alimentados de dados disponíveis antes da operação e os mesmos modelos enriquecidos com informações coletadas durante a intervenção e no início do seguimento. O evento estudado incluiu infecção pós-operatória, reintervenção inesperada e óbito hospitalar, conforme definido em 30 dias. Trata-se de 10,9% das permanências estudadas.

Um dos modelos de aprendizado de máquina aumentou de 0,791 para 0,817 no AUROC, um indicador de sua capacidade de atribuir uma pontuação maior a um paciente que terá uma complicação do que a um paciente que não terá. Esse resultado não equivale a 81,7% dos pacientes devidamente diagnosticados. Os dados adicionados também vêm após o início da operação: eles sozinhos não podem melhorar uma previsão que deve ser feita antes da operação.

Os pesquisadores treinaram e calibraram os modelos com dois locais, em seguida, testaram suas previsões no terceiro sem ajustá-los, antes de mudar de local. O teste é mais exigente do que apenas uma quebra aleatória dos registros dos três hospitais. No entanto, permanece interna à mesma rede universitária japonesa. O estudo não demonstra que as probabilidades seriam confiáveis em um hospital comunitário, em outro sistema de saúde ou em uma população cirúrgica diferente.

Um bom ranking não é uma probabilidade justa

Tomemos um exemplo fictício: se uma ferramenta anuncia um risco de 20% a 100 pessoas e 10 delas conhecem o evento, o risco nesse grupo é superestimado. No entanto, a ferramenta pode ter colocado este grupo bem acima de outros. O ranking das medidas de discriminação; a calibração compara as probabilidades anunciadas com as frequências observadas entre indivíduos comparáveis.

Em 2019, uma equipe da Nova Zelândia testou, dentre 360.140 pacientes na Nova Zelândia, o Surgical Outcome Risk Tool, um escore estatístico desenvolvido no Reino Unido para avaliar o risco de morte por cirurgia não cardíaca. A capacidade de classificação manteve-se elevada (AUROC 0,906), mas os pesquisadores encontraram o dimensionamento inadequado em sua população. Essa pontuação não é uma IA e seu resultado não é prova de fracasso do modelo japonês: mostra concretamente por que um ranking convincente não isenta de verificar probabilidades em outro contexto.

Isso permitiria julgar uma transferência

Antes de concluir que um modelo é transferível, é necessário saber qual o acontecimento que prevê, quando tem os seus dados e se um estabelecimento independente testou numa população comparável. Testando uma pontuação em arquivos passados também não mostra que torná-lo uma ferramenta de decisão melhora o cuidado: é outra questão de pesquisa. Nada nestes dois estudos permite aplicar um número a um doente ou assumir um resultado num hospital libanês.

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