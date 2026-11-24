Na terça-feira, 24 de Novembro, o Conselho de Ministros espanhol aprovou a mudança de 19 semanas para 20 semanas de licença de nascimento remunerada e cuidados para cada pai. O total planejado aumenta de 32 para 34 semanas para famílias monoparentais. No entanto, o acordo do Conselho não é suficiente para abrir os novos direitos: a publicação do texto no Boletim Oficial do Estado continua a ser a fase a verificar.
Mais uma semana por genitor, duas para famílias monoparentais
A Segurança Social espanhola confirmou a decisão. O regime continua a ser individual e não transferível: numa família com dois pais, cada um tem a sua própria licença. A prestação é paga pela Previdência Social até 100% da base de cálculo aplicável, não pelo empregador sob a forma de um novo prémio.
Espanha alinhou a licença de ambos os pais em 2021. O Decreto-Lei de julho de 2025 aumentou a duração total de 16 para 19 semanas por mãe. As 19 semanas incluem seis semanas obrigatórias imediatamente após o nascimento ou adoção ou acolhimento, onze semanas antes do primeiro aniversário da criança ou no prazo de doze meses após a decisão, e duas semanas que podem ser utilizadas até os oito anos de idade da criança. É deste total que é medida a extensão aprovada terça-feira.
Procedimentos a controlar no texto oficial
Nesta fase, ambos os totais foram confirmados. Para as famílias, a data efetiva, a distribuição final de semanas entre os diferentes períodos e o tratamento de nascimentos ou adoções anteriores dependem do texto publicado. Sem ele, o anúncio da Comissão não permite uma alegação de que as famílias já podem solicitar o período adicional ou que a medida se aplica retroactivamente.
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