Yassine Jaber anuncia alterações no cadastro, encaminhamentos para o Ministério Público e a Inspetoria Central e recorda onde relatar um bloqueio.

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O ministro das Finanças, Yassine Jaber, anunciou na terça-feira 24 de novembro alterações em quatro serviços de registro de terras libaneses: Aley, Jezzine, Marjayoun e Tyre. A Comissão interpôs igualmente vários processos no Tribunal de Cassação e na Inspecção Central. Seu anúncio não detalha os arquivos enviados ou seus resultados.

Quatro serviços afectados pelas alterações

Jaber apresentou essas decisões como uma aplicação inicial das medidas de controle anunciadas na semana anterior para os departamentos do Ministério, incluindo o Poder de Assuntos Terrestres. O comunicado de imprensa da Agência Nacional de Informação indica igualmente que foram disponibilizados outros agentes. Não especifica o seu número, a data de entrada em funções dos agentes destacados, nem quaisquer alterações nos balcões ou horários.

A Direcção-Geral enumera os serviços de Jezzine e Marjayoun sob os títulos de Saida-Jezzine e Marjayoun-Hasbaya. O Ministro comunicou transmissões às autoridades competentes; Isto não significa que se tenha verificado uma falha ou se tenha pronunciado uma convicção.

Onde comunicar o bloqueio ou o montante fora do calendário

Jaber convidou os usuários cujos arquivos estão bloqueados ou a quem uma soma diferente dos direitos oficiais é solicitada para entrar em contato com o secretariado do ministro ou para usar a forma de « Queixas » do site Land Affairs Branch. Esta secção está incluída no mapa do sítio da Direcção. O comunicado não fornece um período de resposta.

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