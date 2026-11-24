Um íbis falcinal que pára no Bekaa não tem nada a dizer. O que Chadi Saad filmou perto dos pântanos de Ammiq foi muito mais: um adulto alimentando um jovem em águas rasas. A Sociedade para a Proteção da Natureza no Líbano (SPNL) publicou a observação em 28 de junho de 2025. Ela documentou um comportamento raramente observado no país, mas não localizou o ninho.
A cena que a passagem sozinha não explica
Chadi Saad, que dirige o Observatório Hammana Raptors para SPNL, estava em Bekaa Ocidental para uma viagem de campo. A cena que ele filmou difere de uma simples contagem de pássaros que passam. Mostra que um adulto e um jovem estavam juntos perto do pântano e que o primeiro alimentou o último no local. Um pássaro visto em vôo, mesmo identificado sem hesitação, não teria aprendido nada desse tipo sobre seu uso do local.
A falcinela é reconhecida pelo seu bico longo e curvado para baixo. Em águas baixas, ele vasculha o vaso em vez de perseguir sua presa na superfície. Sua plumagem escura pode parecer quase uniforme à distância. Quando a luz pendura as penas, elas tomam reflexos verdes e cobres. A espécie é amplamente distribuída em todo o mundo, mas SPNL indica que no Líbano as observações permanecem incomuns e preocupam principalmente aves de passagem.
Uma jovem enfermeira não diz onde está o ninho
A distinção conta. A observação é compatível com o aninhamento nas proximidades, mas não é suficiente para estabelecer que o jovem nasceu em Ammiq. O SPNL não relata ninhos, ovos ou colónias no seu relatório. O adulto e o jovem também foram capazes de ganhar o pântano depois de deixar outro local. A sequência, portanto, documenta um local de alimentação e levanta uma questão que as seguintes observações terão de decidir. Não justifica anunciar uma primeira reprodução confirmada no Líbano.
O que os pântanos oferecem aos pássaros
No oeste de Bekaa, no sopé de Baruk, Ammiq reúne juncos, áreas de águas abertas e prados molhados. O sítio está incluído na Convenção de Ramsar sobre as Terras Wetlands desde 1999. A chuva e a neve caindo nas alturas do Baruk alimentam o sistema através de fontes. A extensão da água varia com as estações. A conservação do pântano não se deve, portanto, apenas ao que se passa dentro dos seus limites: depende também da água que lhe chega das alturas.
Para uma ave migratória, um pântano pode ser usado como escala e despensa. A cena filmada em 2025 mostra que um único site também pode permitir que um adulto continue alimentando um jovem. Já é uma observação valiosa, mesmo que o local de nascimento deste jovem Ibis permaneça desconhecido.
Foto de ilustração: falcinelle ibis em voo nos pântanos de Hiers-Brouage (França), 8 de junho de 2026; não mostra a observação de Ammiq. TRinaud / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Imagem emoldurada e titulada.
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