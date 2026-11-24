O Ministério do Interior de Gaza anuncia a morte de Naim Abu Nahl. Benjamin Netanyahu e Israel Katz confirmam que o exército israelense o matou.

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O Ministério do Interior de Gaza anunciou na terça-feira 24 de novembro a morte de Naïm Mohammed Abu Nahl, Diretor-Geral de Segurança Interna no enclave. Ele atribuiu sua morte a uma greve israelense no oeste de Gaza. Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmaram então que o exército israelense havia matado Abu Nahl.

Dois anúncios que nomeiam a mesma pessoa

O ministério em Gaza informou que Abu Nahl tinha 50 anos e tinha o posto de brigadeiro. Ele não especifica a hora exata de sua morte. Numa primeira comunicação, o exército israelita e o Shin Bet disseram que tinham como alvo um funcionário do Hamas sem o nomear. A declaração conjunta de Netanyahu e Katz, reproduzida por vários meios de comunicação israelenses, identificou Abu Nahl como o chefe do serviço de segurança interna do Hamas e reivindicou a operação.

Um episódio separado de greves matinais

A morte anunciada pelo ministério diz respeito a uma greve na Cidade de Gaza. A declaração anterior emitida pela agência palestina WAFA dizia respeito a dois ataques em outras áreas, em Wadi Gaza e Al-Mawasi, e a uma morte após ferimentos anteriormente sofridos em Jabaliya. Os balanços não têm o mesmo perímetro.

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