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Essencial em cinco minutos
O jornal da meia – noite em Beirute, quinta – feira, 19 de novembro de 2026. Missão europeia no Líbano, Sul, consulta em Baabda, Banco do Líbano, orçamento social francês, produtos de liquidação e gabinete europeu de sanções. Fotografias de arquivos explicitamente legitimadas, sem imagens das operações mencionadas. Narração gerada pela IA: Vivienne, français de France. Créditos : François el Bacha / Libnanews ; Archives Libnanews ; Reichstag, Gravitatas, 16 de outubro de 2026, CC0; Palais du Luxembourg, Dinkum, 29 de agosto de 2010, CC0.
https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-19-novembro-2026-minute/
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