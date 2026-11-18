Berlim apoia o seu contributo para a missão europeia no Líbano. No Sul, as ameaças persistem. Baabda examina eletricidade, BDL reduz algum interesse. Em França, o Senado vota o orçamento social. Aproxima-se o debate sobre os colonatos. Bruxelas cria um gabinete para reforçar a aplicação das sanções europeias.

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Quinta-feira 19 de novembro de 2026, edição da meia-noite em Beirute.A Alemanha apoia o seu contributo para a futura missão europeia no Líbano, enquanto as tensões no Sul permanecem no centro da agenda de segurança. Em Paris, o Senado adotou o orçamento da Segurança Social em primeira leitura. Uma proposta de produtos de liquidação está na ordem do dia da Assembleia Nacional na quinta-feira. Bruxelas cria um novo gabinete de sanções.

Berlim prepara o seu contributo para a missão europeia no Líbano

O Governo alemão aprovou na quarta-feira, 18 de Novembro, a sua participação no EUSM Líbano, missão europeia de apoio às instituições libanesas de defesa e segurança. Berlim fornece até 15 policiais e alfandegários para sua componente civil. O Bundeswehr deve também fornecer um número limitado de pessoal para a formação da marinha libanesa, sem qualquer número especificado no comunicado.

Esta decisão nacional não significa que o pessoal já esteja destacado. O Governo alemão afirma que a decisão de lançar a missão poderia ter lugar o mais rapidamente possível em Dezembro. O Conselho da União Europeia criou o EUSM em 12 de Outubro, por um período inicial de três anos, com uma decisão separada para o seu arranque após planeamento operacional.

A missão combina aconselhamento e treinamento em benefício das forças armadas e das Forças de Segurança Interna. Não deve ser considerada uma força de interposição ou substituição da UNIFIL.

Sul do Líbano: ameaças e operações israelenses reivindicadas

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou nesta quarta-feira expandir as áreas ocupadas no Líbano em caso de escalada. Ligava a retirada israelita ao desarmamento do Hezbollah. Esta é uma posição política e militar, não a observação de um novo avanço territorial.

O exército israelense também anunciou a destruição de uma estrutura subterrânea que atribui ao Hezbollah na área de Har Dov. Diz que a Brigada 810 e a unidade Yahalom intervieram nas 24 horas anteriores à sua declaração de 18 de Novembro. A filiação e a utilização da instalação não são corroboradas de forma independente nos elementos disponíveis. Não há nenhum relatório humano verificado que acompanhe este anúncio.

Em Baabda, Qatar e electricidade no programa

Joseph Aoun e Nawaf Salam se encontraram quarta-feira de manhã em Baabda. De acordo com o relatório da Presidência, o Primeiro-Ministro apresentou os resultados da sua visita ao Catar e os progressos realizados na questão da electricidade. As trocas centraram-se também na necessidade de proteger o Líbano das polarizações regionais e internacionais.

O comunicado de imprensa não contém qualquer contrato assinado, volume adicional de eletricidade entregue ou data de envio. A reunião marca assim uma fase de consulta, sem permitir uma melhoria do abastecimento das famílias e das empresas.

Banco do Líbano: uma diminuição das taxas de juro, não o principal

A Circular Provisória 782 do Banco do Líbano, datada de 13 de novembro, prevê um desconto de 95 % sobre os juros de certos investimentos bancários em moeda estrangeira junto do banco central a partir de 1 de janeiro de 2027. Estes incluem depósitos a prazo e certificados de depósito em moeda estrangeira detidos por bancos que operam no Líbano.

A regra de 2026 já prevê uma redução de 90%. A parte residual dos juros de referência aumenta assim de 10 % para 5 %. Os pagamentos permanecem registados em contas não frescas. Esta disposição diz respeito à remuneração dos investimentos dos bancos com a BDL: não anuncia um novo desconto de 95% sobre os depósitos principais dos particulares.

França: Senado adota PLFSS, procedimento continua

Na quarta-feira, o Senado francês aprovou a Lei de Financiamento da Previdência Social para 2027. A votação pública 118 registrou 201 votos a favor, 124 contra e 15 abstenções, ou 325 votos expressos.

Esta votação diz respeito à primeira leitura no Senado. Não constitui a aprovação definitiva do orçamento nem a sua entrada em vigor. O texto foi considerado rejeitado na Assembleia Nacional em 23 de outubro antes de ser enviado ao Senado. As disposições votadas continuam sujeitas ao processo parlamentar.

Produtos das colônias: um debate inscrito na Assembleia nesta quinta-feira

Um projeto de lei para proibir a importação e comercialização de produtos de assentamentos israelenses nos territórios palestinos ocupados está na agenda da Assembleia Nacional em 19 de novembro. O texto foi aprovado em comissão em 9 de Novembro. A sua inclusão na ordem do dia não prejudica o resultado do debate nem a adopção final.

Esta iniciativa francesa deve distinguir-se das regras europeias existentes: a indicação da origem dos produtos e a sua exclusão das preferências aduaneiras não constituem, por si só, uma proibição geral de venda em toda a União Europeia.

Bruxelas cria um Gabinete Europeu de Sanções

Em 18 de Novembro, a Comissão Europeia anunciou a criação de um gabinete para reforçar a aplicação das sanções da União. Sua implementação está prevista para 16 de janeiro de 2027. O diplomata sueco Lars Danielsson assumirá o seu cargo de enviado europeu para sanções em 6 de Fevereiro.

O anúncio diz respeito à organização e aplicação do regime europeu. Não pode ser apresentada como uma nova lista de pessoas ou empresas sancionadas.

Capa: Parlamento libanês em Beirute, uma fotografia de arquivo cuja data de disparo não está estabelecida. Ilustração institucional, não cena fotografada em 19 de novembro. © François el Bacha / Libnanews.

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