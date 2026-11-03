Retorno à Síria: Benchmarks frágeis para crianças

Para crianças nascidas ou criadas no exterior, voltar à Síria às vezes significa deixar a escola e os amigos. A memória familiar não é suficiente para construir novos marcos. A educação, a linguagem, a habitação e os laços sociais determinam as condições de reinstalação, de acordo com os depoimentos e investigações humanitárias publicados em 2026.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Voltar à Síria pode reunir uma família em torno de um país ao qual seus membros estão ligados de diferentes maneiras. Para os pais, abre-se a possibilidade de encontrar lugares conhecidos. Para seus filhos nascidos ou criados no exterior, às vezes envolve deixar a escola, amigos e aprender a língua.

Em 1 de outubro de 2026, Catherine Russell, diretora executiva da UNICEF, pediu para colocar as crianças no centro de recuperação sírio. Após uma visita de três dias, ela insistiu em educação, saúde, água e proteção. As necessidades das crianças acompanham todo o processo de reinstalação, bem depois de cruzar a fronteira.

O retorno à Síria, duas histórias em uma família

O escritor Samar Yazbek explora esta lacuna em um stand em 3 de novembro de 2026 dedicado à memória de l’exil. Sublinhou que algumas crianças conheciam primeiro as escolas e as ruas do país de acolhimento. As cidades dos pais estão familiarizadas com suas histórias, sem necessariamente pertencer à sua experiência diária.

O pai pode tentar se reconectar com uma vida interrompida. Seu filho se aproxima de um lugar onde ele deve construir novos marcos. Yazbek convida-nos a reconhecer esta diferença sem pedir às gerações mais jovens que reproduzam a experiência das gerações anteriores para provar a sua lealdade familiar.

Essa reflexão une-se ao conceito de pós-memória desenvolvido pela pesquisadora Marianne Hirsch. Refere-se à relação das gerações subsequentes com as experiências traumáticas de seus idosos, transmitidas por meio de narrativas, imagens e comportamentos. Essa transmissão pode afetar a vida dos descendentes, mesmo que não tenham experimentado os eventos. O conceito ilumina uma relação com o passado; Não constitui um diagnóstico aplicável a todas as crianças refugiadas.

Escola, uma mudança de linguagem e referência

As famílias entrevistadas pelos refugiados internacionais relatam dificuldades na integração escolar após um retorno da Turquia. Referem-se a diferenças nos programas e à falta de apoio. A associação apresenta esses depoimentos em estudo publicado em 15 de outubro de 2026.

Uma mãe chamada Noura explica que seus filhos exigem sua antiga escola na Turquia. Descreve dificuldades na compreensão da agenda síria, construção de relações e fuga do bullying. Esse depoimento fornece informações sobre uma situação familiar, sem medir a frequência dessas dificuldades.

O estudo baseia-se em consultas na Turquia entre novembro de 2025 e abril de 2026, bem como em cinco visitas à Síria. Os autores recomendam formação linguística e apoio docente para acomodar alunos de outros sistemas escolares.

Caminhos escolares a reconhecer

O novo registo envolve também procedimentos administrativos. O ACNUR indicou que os estudantes que regressam do estrangeiro devem apresentar documentos comprovando a sua formação. Os procedimentos diferem de acordo com o nível alcançado e o curso seguido.

Para o ensino básico, um teste de nível pode permitir a admissão quando faltam certificados escolares. Alguns arquivos incompletos também podem resultar em registro condicional, aguardando documentação de suporte. Para certificados de programas estrangeiros, podem ser realizados testes adicionais em árabe, história e geografia.

O ACNUR retransmite também uma decisão síria de 27 de abril de 2026 relativa aos estudantes titulares de um certificado turco que atesta o sucesso do oitavo ano. Prevê a admissão condicional no nono ano, seguida de um exame da admissão ao seu estabelecimento. Os procedimentos administrativos não garantem apoio adequado ao ensino em cada escola.

A habitação também condiciona a estabilidade das crianças

Save the Children conduziu sua investigaçãoUm choque de distânciaentre setembro e novembro de 2025. Inclui 90 inquéritos domiciliares, 12 grupos focais e 12 estudos de caso de crianças. A investigação diz respeito a Aleppo, Deir ez-Zor e à campanha de Damasco.

Dos domicílios pesquisados, cerca de dois terços relataram ter encontrado moradia danificada ou destruída. Três em cada quatro dizem que uma nova deterioração económica poderia levá-los a regressar. Esses resultados descrevem os domicílios estudados. Eles não são uma estimativa nacional de todos os retornos sírios.

Publicado em 2026, o estudo examina conjuntamente a segurança física, as condições materiais, os direitos e o bem-estar psicossocial das crianças. Sublinha assim o risco de uma nova separação após o regresso. A habitação instável ou a falta de serviços podem comprometer o estabelecimento familiar e a continuidade da educação.

Reconstruindo uma vida diária e preservando laços

A UNICEF busca financiamento sustentável para fortalecer escolas, serviços de saúde, abastecimento de água e proteção infantil. Durante sua visita de setembro, Catarina Russell visitou uma escola reabilitada na região de Damasco. A agência também apoia as comunidades que acolhem as famílias de regresso.

O ACNUR direciona as crianças e seus entes queridos para centros comunitários que oferecem atividades, aconselhamento e assistência no acesso aos serviços. Recomenda que as famílias mantenham hábitos diários e mantenham contato com amigos e familiares.

Suas equipes e parceiros podem apoiar necessidades educacionais, sociais ou de proteção, dependendo dos serviços disponíveis localmente. Os espaços infantis incluem jogos e atividades de aprendizagem. Eles dão um lugar para relações e ocupações comuns no acompanhamento do retorno.

Fontes

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews