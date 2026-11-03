Irã: Doutrina Nuclear em Debate · Vozes globais

No Irão, Mohsen Rezai afirma que nenhuma nova decisão oficial altera a doutrina nuclear. Manouchehr Mottaki apela à revisão da adesão ao tratado de não proliferação sob a autoridade do guia. As suas declarações, de 31 de Outubro e 1 de Novembro, esclareceram um debate político separado sobre um processo formal de retirada do Tratado.

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A doutrina nuclear do Irã suscita apelos para revisão, mas Mohsen Rezai afirma que nenhuma nova decisão oficial foi tomada. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional falou na televisão pública. Press TV relata em 31 de outubro de 2026.

Em sua edição de 2 de novembro de 2026, Mehr relata as palavras do ex-ministro e deputado Manouchehr Mottaki. No dia anterior, pediu uma revisão da adesão ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Remeteu a decisão para o guia.

Rezai confirma debate sobre doutrina nuclear

O oficial iraniano referiu-se a uma discussão sobre a política a seguir em caso de retomada da guerra. Ao mesmo tempo, salientou a ausência de uma nova decisão governamental. Recordou ainda que o Irão continuou a ser membro do TNP e tencionava afirmar os seus direitos em eventuais discussões nucleares.

Mottaki pede uma revisão da adesão ao TNP

Membro da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional e Política Externa, Mottaki falou no domingo à noite, 1 de novembro. Ele considerou que o Irã tinha recebido pouco benefício de sua adesão.

Na sua opinião, os deputados aprovariam unanimemente uma revisão, se solicitado pelas autoridades. Esta perspectiva continua a ser a sua avaliação de uma votação futura. Sua intervenção defende uma orientação política e coloca-a sob a autoridade do guia, apresentado como o decisor final.

Uma iniciativa parlamentar anunciada em Setembro

O debate sobre o Tratado já precedeu estas intervenções. A Press TV relatou esta iniciativa em 20 de setembro de 2026. O deputado Hossein-Ali Haji Deligani anunciou a apresentação de um projecto de retirada no gabinete do Parlamento. Ele pediu uma revisão tripla de emergência.

Naquela época, o texto aguardava o acordo do Presidente da Câmara, Mohammad Bagher Ghalibaf, segundo o deputado. O acordo pretendia permitir um debate em sessão pública. A etapa relatada foi, portanto, a de arquivar e solicitar a inclusão na agenda.

Procedimento internacional para abandonar o tratado

Assim, um recurso parlamentar ou uma declaração sobre a doutrina não são abrangidos pelo âmbito de aplicação da notificação internacional prevista no Tratado. O procedimento diz respeito aos compromissos jurídicos de um Estado. Ela própria não demonstra o fabrico ou a posse de uma arma nuclear.

Deixar o TNP inicia um procedimento internacional. O artigo X prevê um direito de retirada para acontecimentos extraordinários relacionados com o Tratado. O Estado deve considerar que minam os seus interesses supremos.

O texto do Tratado, publicado pelas Nações Unidas, exige então a notificação da retirada. Os outros Estados Partes e o Conselho de Segurança das Nações Unidas são os destinatários. Esta notificação deve ter lugar com três meses de antecedência e especificar os acontecimentos invocados.

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