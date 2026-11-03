Intermediários: Geórgia prepara contagem regressiva

A Geórgia está a preparar a noite das eleições, enquanto os americanos continuam a votar. Brad Raffensperger anunciou mais de 775 mil eleitores na terça-feira neste estado durante seu ponto da tarde. Em Fulton, o conselho eleitoral deve examinar um procedimento específico para 1.069 escrutínios depois de dois desdobramentos durante a votação antecipada. Mensagens de texto equivocadas também circulam em sites de votação. Na Carolina do Norte, as autoridades estão considerando possíveis extensões, o que pode atrasar a publicação dos primeiros resultados.

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Item em 3 Novembro 2026, às 2240 horas tempo de Beirute (2040 horas UTC).A Geórgia está a preparar a contagem intercalar à medida que a votação prossegue. Brad Raffensperger, seu Secretário de Estado, anunciou mais de 775 mil eleitores para terça-feira no único dia em seu ponto de hora local 14:45, 21:45 em Beirute. Em Fulton, funcionários eleitorais propõem um procedimento especial para 1.069 votos registrados durante a votação antecipada. Na Carolina do Norte, incidentes técnicos levaram a autoridade eleitoral a examinar uma extensão de alguns escritórios. Nenhum desses elementos ainda permite alocar os assentos federais em jogo nesses estados.

Na Geórgia, as autoridades organizam a noite de meio-termo

O balanço fornecido por Brad Raffensperger diz respeito aos votos expressos na terça-feira, não a um resultado partidário. Ele acrescentou aos boletins de voto. Na mesma conferência, o oficial republicano disse que a espera média nos escritórios permaneceu menos de cinco minutos.

Um escritório na Escola Primária de Rockbridge, Condado de Gwinnett, suspendeu sua operação por sete minutos. Um exercício de segurança na escola resultou nessa interrupção. A autoridade eleitoral aguarda uma decisão judicial sobre uma eventual prorrogação para além do encerramento normal das 19H00.

Duas eleições concentram-se neste estado. O senador democrata Jon Ossoff defende seu lugar contra o republicano Mike Collins. Para o governo georgiano, a democrático Keisha Lance Bottoms enfrenta o republicano Rick Jackson. Os números de participação não dão a distribuição de votos entre esses candidatos.

Em uma entrevista de terça-feira de manhã, Jon Ossoff apresentou a mobilização como expressão de uma necessidade de mudança. Rick Jackson, entrevistado após seu voto, disse que iria entregá-lo a Deus.

Fulton: duas falhas, dois procedimentos propostos

Em nota datada de terça-feira, Nadine Williams, Diretor Eleitoral Chefe do Condado de Fulton, descreve os dois incidentes ocorridos durante a votação antecipada. O primeiro atingiu a biblioteca Mechanicsville em 21 de outubro. Uma falha acidental de energia parou um scanner após gravar 361 boletins.

Os técnicos estaduais não recomendam o carregamento de cartões de memória devido ao risco de alteração dos dados. O procedimento proposto é re-scan os boletins de papel.

O segundo incidente remonta a 26 de outubro, no Hugh C. Conley Recreation Center. O scanner indicou um preenchimento de papel sem bloqueio aparente. Os oficiais retiraram-se do serviço após 708 votos. Para este lote, os técnicos recomendam primeiramente transferir cartões de memória para outro dispositivo. Se a transferência falhar, os boletins informativos serão digitalizados.

O conselho eleitoral deve rever estes métodos às 18:30 horas locais. Nadine Williams planeia começar as operações entre as 19h00 e as 19h30, sob reserva do seu acordo. O tratamento deve ser feito em frente ao público e aos observadores. Brad Raffensperger afirmou terça-feira de manhã que não antecipou qualquer atraso nos resultados devido a essas auditorias.

Relatórios enganosos de SMS no mesmo município

Fulton também advertiu contra mensagens anunciando uma mudança de local de votação para os locais. O condado diz que não enviou as mensagens. Ele pediu aos eleitores para verificar seu escritório com o oficial Georgia My Voter ou a administração eleitoral.

A indicação diz respeito à origem e ao conteúdo destas mensagens. Não demonstra que os escritórios tenham realmente mudado de endereço. Nenhuma identidade do autor foi estabelecida nas informações fornecidas pelo município.

Carolina do Norte: Agendas sob revisão

Na Carolina do Norte, o conselho eleitoral convocou uma reunião de emergência às 14h hora local para discutir extensões. Sua agenda menciona escritórios em sete condados: Columbus, Gates, Lenoir, Watauga, Wilkes, Wilson e Hertford. Inclui o site da Universidade Estadual Apalache em Boone e duas escolas em Wilson.

Esta lista é um horário de reunião, não uma decisão de estender todos os sites citados. Em sua revisão matinal, a administração relatou problemas técnicos em quatro municípios. Ela havia indicado que esses incidentes foram resolvidos. Neste momento, nenhuma decisão final sobre estas prorrogações pôde ser confirmada nas comunicações oficiais consultadas.

O encerramento habitual é às 7:30, ou 2:30 na quarta-feira em Beirute. Os funcionários avisaram que uma prorrogação poderia também atrasar a divulgação dos resultados do Estado. A hipótese sugerida durante o dia foi até às 20h30. Essa lacuna permaneceu uma eventualidade, não um novo cronograma geral confirmado.

Em particular, o Estado elege um senador. Democrata Roy Cooper e republicano Michael Whatley está entre os candidatos para o lugar deixado vago por Thom Tillis.

Na Califórnia, a eleição após a recusa do Supremo Tribunal

A votação também terá lugar na segunda-feira, após uma decisão judicial. A Suprema Corte rejeitou o pedido urgente do governo federal para aproximadamente 20.000 pessoas nas listas da Califórnia. A administração Trump queria que os boletins postais eventualmente retornassem por essas pessoas para serem separados e não contados antes da verificação. Ela apresentou-os como possíveis não cidadãos.

A ordem de 2 de Novembro recusa a injunção pedida durante o recurso. Não é uma decisão final sobre todo o litígio. A Secretária de Estado californiana Shirley Weber saudou esta recusa e apelou aos eleitores para votarem. O procurador-geral Rob Bonta anunciou que o Estado continuaria a defender processos eleitorais.

Decisões futuras esperadas

A reunião de Fulton está marcada para 1h30 na quarta-feira em Beirute. A votação tem normalmente de ser concluída meia hora depois, na Geórgia. As decisões locais sobre extensões e validação de procedimentos de contagem precederão a primeira publicação de resultados. Os totais transmitidos durante a noite permanecerão provisórios até aos controlos e certificação fornecidos pelas autoridades competentes.

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