Intermediários : Guam, incidentes de votação e reações

Em Guam, as primeiras acusações permanecem provisórias: os republicanos estão na liderança do governo, um democrata para o cargo de delegado no Congresso. Em outros lugares, os americanos continuam a votar. Inundações estão perturbando escritórios na Flórida, uma falta de votos atrasando a votação no Kansas e as autoridades especificam a origem técnica dos problemas de Westchester. As reações políticas estavam aumentando, enquanto os referendos sobre o aborto e a tributação acompanharam a renovação do Congresso. O ponto antes dos primeiros encerramentos continentais.

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Ponto 3 de novembro de 2026, às 2218 horas de Beirute (2018 UTC).As eleições americanas continuam com dificuldades de votação locais e novas reações políticas. Em Guam, no Pacífico, uma contagem provisória coloca os republicanos na liderança para o governo e um democrata à frente do delegado do Congresso. Na Flórida, as inundações forçaram a deslocalização de escritórios. No Kansas, a falta de votos atrasou os eleitores. Em Westchester, as autoridades esclareceram a origem técnica do problema da leitura dos boletins. Estes incidentes ocorrem antes dos primeiros encerramentos no território continental, mas não levam a um resultado nacional.

Em Guam, uma primeira contagem provisória

No Pacífico, onde o dia das eleições já acabou, o bilhete republicano Ada-Calvo aparece no topo do voto para o governo Guam. A declaração provisória emitida pela Comissão Eleitoral às 1:30 da manhã na quarta-feira Guam tempo dá-lhe 15.945 votos, em comparação com 14.925 votos para o bilhete democrático. Estes números ainda não estão certificados.

Para o cargo de delegado no Congresso, a democrático Alicia Limtiaco à frente do republicano James Moylan, com 15,645 votos contra 14.983 na mesma declaração. O delegado Guam não tem voto no plenário da Câmara. Este resultado territorial, portanto, não representa um lugar ganho no cálculo da maioria dos 435 representantes.

Donald Trump felicitou Tony Ada em uma publicação sobre Truth Social e disse que esperava um sinal para o futuro. Esta leitura política do Presidente não nos permite deduzir os resultados das eleições ainda abertas nos cinquenta Estados.

Na Flórida, o voto deslocado por causa das inundações

As fortes chuvas levaram as autoridades eleitorais a transferir 21 locais de votação para oito condados na Flórida. Isto inclui Brevard, Broward, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach e St. Lucia. Alguns sítios acolhem vários sectores eleitorais: por conseguinte, o número de escritórios deslocados não corresponde ao número de círculos eleitorais em causa.

Os eleitores foram redirecionados para locais alternativos. Em Broward, o escritório no Paradise Village Clubhouse foi transferido para Tree Tops Park. Os serviços eleitorais publicaram listas atualizadas para permitir que as pessoas encontrem seus lugares de votação. Mudar um escritório não significa fechá-lo sem uma alternativa.

Esta ruptura afeta um estado onde os eleitores também escolhem seu governador e representantes para o Congresso. Acrescenta uma dificuldade material ao dia da votação, mas não constitui uma medida de participação final.

No Kansas, Linwood carece de newsletters

Em Levenworth County, os eleitores esperaram mais de uma hora no Linwood Community Building. O escritório faltou notícias do Distrito H-38 da Câmara dos Representantes do Kansas, de acordo com informações confirmadas pelos serviços do condado em uma televisão local.

Novas newsletters foram impressas e enviadas para o site. O incidente diz respeito, portanto, a uma localização específica e a um modelo de boletim informativo. Não permite falar sobre uma escassez geral no Kansas. O encerramento normal do escritório permanece às 19:00 horas do centro, ou 3 da manhã quarta-feira em Beirute.

Westchester: uma explicação técnica, acusações políticas

Em Nova Iorque, a autoridade eleitoral do estado forneceu uma nova explicação para Westchester. Uma emenda a uma eleição municipal exigiu uma atualização da programação após a preparação e testes. Os scanners que mantêm a velha configuração já não reconhecem os boletins usados na terça-feira.

A prioridade anunciada é restaurar pelo menos uma máquina em cada local de votação. Os boletins já recolhidos em sacos de emergência podem então ser processados. A autoridade do Estado declarou que não tinha identificado quaisquer defeitos no papel que impedissem a sua leitura uma vez resolvido o problema do equipamento.

O incidente, no entanto, alimentava acusações de fraude. Laura Loomer, Katie Miller e a representante republicana Claudia Tenney desafiaram os democratas em publicações sobre X, relatadas pela imprensa. As provas técnicas tornadas públicas não estabelecem essas acusações. Funcionários eleitorais afirmam que os eleitores podem votar e que votos válidos serão contados.

O oficial do condado, Ken Jenkins, anunciou um inquérito bipartidário sobre falhas. Mike Lawler, o representante republicano defendendo seu assento em um distrito eleitoral que incluiu uma parte de Westchester, também convidou os eleitores a permanecer na linha.

Cartas ameaçadoras perante a justiça federal

As autoridades federais também acusaram Robin Martin, um residente de Oklahoma City, com um caso de ameaça de correio contendo pó branco. As remessas visaram funcionários públicos antes das eleições de 2024 e 2026.

De acordo com os documentos do FBI divulgados na terça-feira, as substâncias já analisadas eram levedura ou farinha. Nem todas as cartas ainda haviam sido testadas. O homem, preso na segunda-feira, é acusado de falsos alertas e enviar comunicações ameaçadoras. Estas acusações não constituem uma condenação.

Intermediários permanecem uma batalha de mobilização

Donald Trump defendeu seu registro terça-feira de manhã na Fox News e chamou seus eleitores para apoiar os republicanos. No campo democrático, Kamala Harris emitiu na terça-feira uma chamada para bloquear sua administração de votar. O antigo Vice-Presidente solicitou igualmente uma nova mobilização após a votação.

A publicação de Harris acompanha um discurso proferido na semana anterior em Fulton County, Geórgia. Por conseguinte, não deve ser confundido com um discurso feito terça-feira à frente dos eleitores. As declarações de ambas as partes expressam os seus objectivos políticos, sem anunciar o resultado das urnas.

As apostas vão além das corridas do Senado. Os 435 assentos na Câmara dos Representantes são renovados, bem como 35 assentos no Senado. A maioria na Câmara é de 218 lugares quando todos são preenchidos. Os novos funcionários eleitos tomarão posse em janeiro: a votação de terça-feira não muda imediatamente a composição do Congresso.

Aborto e imposto sobre bilionários também sujeito à votação

Os boletins de voto também contêm decisões de fundo. Na Califórnia, a proposta 40 prevê uma taxa excepcional de 5% sobre a riqueza de alguns contribuintes com mais de 1 bilhão de dólares. As receitas devem essencialmente financiar a saúde. O guia eleitoral oficial apresenta este imposto como uma taxa única, não como uma taxa anual.

No Missouri, a Emenda 3 pede aos eleitores que reconsiderem a proteção constitucional do aborto adotada em 2024. O texto prevê exceções, em especial para emergências médicas, anormalidades fetais e gravidezes resultantes de estupro ou incesto antes de 12 semanas. Uma rejeição deixaria em vigor a disposição de 2024.

Estas consultas têm a sua própria contagem. Seu resultado não é confundido com a eleição de um governador, nem com a maioria em Washington.

O próximo passo: os primeiros encerramentos

Os primeiros escritórios no continente são fechar às 18:00 na costa leste, nas partes orientais de Indiana e Kentucky. Isto corresponde a 1 hora de quarta-feira em Beirute. Sectores destes estados na zona central fecharão uma hora depois.

Às 2:30 horas de Beirute, Ohio, por sua vez, deve completar a votação. A Califórnia vai esperar seis horas. Os primeiros números serão contagens parciais, e então as agências poderão conceder vitórias quando tiverem elementos suficientes. A certificação oficial ocorre então, de acordo com o calendário de cada autoridade eleitoral.

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