A Liga Árabe solicitou a Londres medidas adicionais para os direitos palestinianos por ocasião do 109o aniversário de Balfour. O Reino Unido reconheceu a Palestina em setembro de 2025. Este avanço diplomático deixa em aberto as questões de soberania, colonização e direitos, no centro das demandas árabes em 2026.

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A Declaração de Balfour permanece no centro das exigências palestinianas de reconhecimento dos seus direitos, 109 anos após a sua publicação. De acordo com a WAFA de 2 de novembro de 2026, a Liga Árabe saudou a evolução da política britânica. No entanto, solicitou medidas adicionais para pôr termo à ocupação e permitir um Estado palestiniano soberano.

A Declaração Balfour e a questão dos direitos

O texto reproduzido em Hansard em 30 de outubro de 2017 recorda os termos da declaração. A carta do ministro britânico Arthur Balfour a Lord Rothschild foi datada de 2 de novembro de 1917. Ela anunciou o apoio de Londres para uma casa nacional para o povo judeu na Palestina. Prevê também a preservação dos direitos civis e religiosos das comunidades não-judaicas nesse território. Ele também protege os direitos e status político dos judeus em outros países.

Esta diferença de redacção permanece central no debate histórico. O texto estabelece um objetivo nacional para o povo judeu. Ela evoca os outros habitantes através de suas comunidades e seus direitos civis e religiosos. Não reconhece explicitamente um direito político nacional equivalente.

No centenário de 30 de outubro de 2017, Boris Johnson defendeu o papel britânico na criação de Israel. Ele também mencionou antes das Comunas a garantia de proteção dos direitos de outras comunidades. Essas comunidades eram os palestinos, disse ele. Ele reconheceu que esta garantia não tinha sido plenamente realizada.

Um Reconhecimento Britânico Já Agido

O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou uma etapa diplomática em 21 de setembro de 2025. O Reino Unido reconheceu oficialmente o Estado da Palestina, ao lado do Canadá e da Austrália. Este reconhecimento não é, portanto, uma nova decisão anunciada por ocasião do 2026 aniversário.

O governo britânico o incluiu em uma estratégia de dois Estados, combinando a segurança de Israel com um Estado palestino viável e soberano. Exigiu a reforma da Autoridade Palestiniana e excluiu um papel do Hamas na futura governação. Londres também salientou que o reconhecimento diplomático por si só não foi suficiente para transformar a situação no terreno.

A Liga Árabe apela a novas medidas

Em sua declaração de 2 de novembro de 2026, transmitida pela WAFA, a Liga Árabe apresenta abordagens britânicas como positivas. No entanto, solicita que a sua implementação seja concluída. Exortou Londres e a comunidade internacional a aumentarem a pressão sobre Israel. Seu objetivo declarado continua sendo o fim da ocupação e um Estado palestino com Jerusalém Oriental como sua capital.

A colonização continua a ser um ponto de confronto diplomático. O Governo britânico reiterou a sua posição numa resposta parlamentar publicada em 14 de Outubro de 2026. Considera acordos ilegais ao abrigo do direito internacional e contrário à viabilidade de uma solução de dois Estados. No entanto, ele afirmou que não tinha abordado a declaração de Balfour com seu interlocutor israelense desde 8 de setembro de 2026. A referência histórica e as abordagens diplomáticas atuais seguem assim horários separados.

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