Água em Taëz: da escassez ao cuidado ameaçado

Em Taez, a escassez de água e combustível enfraquece o cuidado. Estradas cortadas dificultam o parto e o movimento do paciente. As famílias dependem de tanques livres. Os alertas humanitários de outubro descrevem serviços ameaçados, enquanto a distribuição de água continua localmente no início de novembro.

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A crise da água em Taëz ameaça a continuidade dos cuidados. Estradas cortadas e falta de combustível dificultam a entrega, bombeamento e movimento do paciente. Nesta cidade iemenita, as distribuições pontuais apoiam bairros dependentes de cisternas. Os hospitais também estão lutando para receber seus suprimentos.

Centro humanitário saudita KSrelief continua sua distribuição de água potável no distrito de Al-Mudhaffar. Em um despacho datado de 2 de novembro de 2026, a agência oficial saudita SPA relata uma distribuição feita no dia anterior. Treze pontos serviram 3.480 pessoas entre famílias deslocadas, comunidades afetadas e comunidades anfitriãs, de acordo com o anúncio. Esta ajuda vem após repetidas advertências de organizações humanitárias sobre a deterioração do abastecimento em Taez.

Água em Taëz: as estradas contam tanto quanto

A produção de água na cidade havia caído pela metade em 20 de outubro, de acordo com Laurent Bukera, coordenador humanitário das Nações Unidas no Iêmen. As alternativas foram exaustivas, enquanto os fechamentos de estradas e a insegurança impediram a chegada de produtos essenciais. Em particular, havia falta de combustível para operar bombas e transporte.

Em 23 de outubro, Jens Laerke, porta-voz humanitário da ONU, descreveu maior dependência de caminhões-tanque. Seu tráfego era restrito pelas estradas cortadas e pela escassez de diesel. Segundo as informações apresentadas na conferência de imprensa, o custo da água transportada triplicou aproximadamente. A escassez afetou os volumes disponíveis e a capacidade das famílias de comprá-los.

A bacia Wadi al-Dabab, na entrada sudoeste de Taez, concentra parte das tensões em torno da oferta. Em 26 de outubro, o governo internacionalmente reconhecido iemenita acusou as forças houthi de impedir a chegada da água. Seu Ministério dos Direitos Humanos também os culpou por expor as rotas de transporte ao bombardeio. Esta acusação governamental faz parte do conflito sobre o controle do acesso à cidade.

Famílias dependentes de reservatórios de vizinhança

Os filhos de Fahd Ali procurarão água de reservatórios gratuitos financiados por doadores. Seu pai descreve estes movimentos, contentores na mão, em Al Arabi Al Jadid de 3 de novembro de 2026. Oum Adel, por sua vez, conta como sua família alterna entre distribuições gratuitas e a compra de pequenas quantidades. Para estas casas, o fornecimento é recompensado diariamente, dependendo da disponibilidade e do dinheiro restante.

As filas formam-se em torno de tanques rapidamente esvaziados. Após a coleta, ainda é necessário levar água nas habitações, pelas ruas inclinadas. As doações nem sempre são suficientes para manter este circuito. As entregas também dependem da segurança do diesel e da rota. Abdallah al-Sharabi, proprietário de um caminhão-tanque, explica que ele deixou sua atividade por ambas as razões no mesmo relatório de Fakhr al-Azab.

A diálise também depende da viagem ao hospital

Para pacientes em tratamento regular, o acesso às estradas condiciona cada consulta médica. Maamoun Abdelwahad Naamã, entrevistado pela Reuters em Taëz em 12 de outubro de 2026, explicou que permaneceu na cidade para continuar suas sessões de diálise. Segundo ele, os combates tornaram muito perigoso voltar à sua aldeia de Al-Kalabah, seguida de uma nova viagem ao centro de saúde. A doença obrigou-o a viver longe de casa.

No Hospital Al-Thawra, Youssef al-Zakari, chefe do centro renal, relatou uma grave escassez de suprimentos. Relatou receber cerca de 120 pacientes por dia, enquanto um parto esperado de Aden permaneceu bloqueado. Katja Juric, gerente do programa da Organização Internacional para a Migração, também descreveu instituições privadas com drogas e financiamento suficientes. A chegada dos feridos aumentou a pressão sobre as equipes e a capacidade de recebê-los.

Em sua revisão de 11 de outubro de 2026, a UNICEF identificou 98 unidades de saúde parcialmente funcionais ou não funcionais em Taez. Dificuldades na principal via de abastecimento sul afetaram instituições como seus pacientes. Foram combinadas carências de equipamentos e obstáculos à movimentação, com risco de descontinuidade dos tratamentos que necessitavam de acompanhamento regular.

Restrições ao acesso ao núcleo dos encargos

A Human Rights Watch atribui a maior parte da crise de abastecimento às restrições Houthis. Sua pesquisa, publicada em 29 de outubro, é baseada em 15 entrevistas. Os entrevistados incluem residentes, médicos e membros da sociedade civil. Os cuidadores descrevem a escassez de anestésicos e suprimentos médicos, bem como as dificuldades dos pacientes com doenças crônicas.

Em 21 de outubro, um porta-voz houthi acusou as forças do governo de bloquear as estradas. A Human Rights Watch desafia esta versão à luz dos testemunhos e conclusões das Nações Unidas. Em 22 de outubro, a Amnistia Internacional solicitou a reabertura das principais estradas, incluindo a estrada de Taëz para Aden. A organização apela a todas as partes para que facilitem a assistência humanitária imparcial e protejam os civis.

O abastecimento de água torna-se um problema de saúde

Lutas e escassez de combustível ameaçam os sistemas de água apoiados pela UNICEF em Taez. Em 20 de Outubro, a Agência estimou que a sua população servia para três milhões de pessoas, incluindo pelo menos 1,6 milhões de crianças. Ela advertiu que a degradação da água e saneamento aumentou o risco de doenças diarreicas e cólera. Essas doenças, por sua vez, podem exacerbar a desnutrição infantil.

A UNICEF relatou fornecer diesel para manter serviços de bombeamento e emergência de água e saneamento para mais de 300.000 pessoas. Os agentes humanitários locais também continuaram a mobilizar suas reservas para bombas e hospitais, de acordo com o briefing de imprensa das Nações Unidas em 23 de outubro. As distribuições anunciadas no início de novembro continuam esses esforços em alguns bairros. Sua continuidade depende de um abastecimento regular de água e combustível, em estradas acessíveis ao resgate e aos doentes.

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