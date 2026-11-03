Presos palestinos: famílias pedem notícias

Em Gaza, as famílias pedem notícias de detidos palestinianos. Uma lista foi enviada ao CICV, mas as visitas ainda estão para ser restauradas. Em 2 de Novembro, prosseguiram os esforços humanitários em Genebra. Os pedidos de informação familiar e de acesso independente permanecem separados das acusações de violência nas prisões israelitas.

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Em 2 de novembro, famílias de palestinos pediram informações de seus parentes na sede do CICV em Gaza. Sua mobilização vem após Israel transmitir uma lista de nomes para a organização humanitária. O restabelecimento das visitas permanece no centro dos esforços humanitários, mais uma vez mencionados em Genebra em 2 de Novembro.

A reunião contou com a presença de parentes de prisioneiros e representantes de movimentos palestinos no oeste da cidade de Gaza. Afnan al-Jazzar, esposa do detento Saif al-Jazzar, representou as famílias lá. Ela denunciou a incerteza sobre o destino dos presos e descreveu seu tratamento como punição coletiva.

Ela estava à procura de informações sobre o seu filho Sobhi Abdelrahman. De acordo com seu testemunho da imprensa, ele tinha ido buscar comida quase dois anos antes e não tinha voltado. Os vizinhos disseram-lhe que os soldados israelitas o tinham prendido com outros jovens. Ela afirma ter estado sem notícias desde então.

Detentos palestinos: listas, mas sem visitas

Em 25 de Outubro, o Comité Internacional da Cruz Vermelha confirmou que tinha recebido recentemente uma lista de autoridades israelitas. Suas equipes começaram a transmitir informações às famílias envolvidas. O porta-voz Gilad Grossman disse, no entanto, que Israel ainda não havia permitido a retomada das visitas à prisão. A comunicação de nomes e o acesso directo aos detidos são, portanto, duas abordagens distintas.

Em 2 de novembro, o presidente do CICV, Mirjana Spoljaric, reuniu-se em Genebra com o representante palestino das Nações Unidas, Ibrahim Khraishi. De acordo com o relatório da agência de notícias palestiniana, informou que os contactos estavam em curso todos os dias. Pretendem restabelecer o acesso aos detidos e às visitas. Por conseguinte, o presente relatório não anuncia a sua retoma.

O CICV já havia destacado essa distinção em 9 de setembro. Naquele dia, seus delegados se reuniram com as autoridades de um estabelecimento militar israelense e visitaram algumas de suas instalações. Eles não tinham se encontrado ou tiveram qualquer contato direto com qualquer preso. A organização apresentou essa reunião técnica como um passo para a retomada de suas visitas, que haviam sido interrompidas desde outubro de 2023.

Em defesa da suspensão, o governo israelense invocou a recusa do Hamas em permitir o acesso do CICV aos reféns em Gaza. Em junho de 2026, o Supremo Tribunal de Israel revogou a proibição geral de visitas e partilha de informações.

Famílias contestam a extensão das informações fornecidas

O Centro Palestiniano para Pessoas Desaparecidas e Vítimas de Desaparecimento Forçado encontrou a lista incompleta. Em sua declaração de 25 de outubro, a associação afirma que algumas famílias souberam que seus parentes estavam vivos. Pediu a comunicação de todos os nomes e locais de detenção, incluindo os detidos em instalações militares. Ela também pediu uma investigação internacional sobre os desaparecimentos que atribuiu às forças israelenses.

Os balanços disponíveis nem todos medem a mesma realidade. Em 6 de Outubro, as instituições palestinianas de defesa dos prisioneiros estimaram o número de detidos em aproximadamente 9.300. Estes incluíram 3.101 detentos administrativos, sem acusação ou julgamento. O relatório identificou separadamente cerca de 26 mil prisões na Cisjordânia e Jerusalém ocupadas desde outubro de 2023. Esta combinação de detenções não representa a população ainda presa, nem representa um registo dos desaparecidos em Gaza.

Pedido de investigação da prisão de Ramla

Em 1 de novembro, a Liga Árabe solicitou uma investigação internacional independente sobre a violência que denuncia na seção Rakefet de Ramla. Ela afirma que os detidos de Gaza sofreram ferimentos e queimaduras durante repetidas intervenções. Esta posição segue-se às acusações tornadas públicas em 27 de Outubro pelo Serviço de Informação dos Prisioneiros Palestinianos. A administração prisional israelita tinha rejeitado as acusações de maus tratos sistemáticos, numa resposta comunicada em 7 de Setembro. Esta negação, portanto, precedeu as novas acusações contra Ramla.

O arquivo já havia gerado uma abordagem específica da ONU. Numa carta datada de 18 de março de 2026, os relatores especiais Alice Jill Edwards e Morris Tidball-Binz solicitaram explicações de Israel. Solicitaram, nomeadamente, informações sobre as condições da secção Rakefet, as mortes em custódia e as investigações. Insistiram em inspecções independentes e na restauração de contactos familiares.

A Liga Árabe pede agora acesso irrestrito do CICV e observadores independentes a Ramla. Ela pediu cuidados para os feridos e a libertação de detentos doentes.

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