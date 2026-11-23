A Capita concordou com o Governo britânico num plano de reorganização do serviço de pensões dos funcionários públicos. O Grupo estima que este contrato irá custar-lhe mais em 2027. Ele mudou de director-geral e previu uma angariação de fundos de £190 milhões, ainda sujeito ao apoio dos credores.

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Capita, que administra o Plano de Pensões de Serviço Público Britânico, anunciou segunda-feira, 23 de novembro, que entrou em um plano de reorganização de serviço com o Gabinete. O requerente britânico espera custos adicionais em 2027. Ele também mudou diretor-geral com efeito imediato e está considerando um aumento de capital de cerca de £190 milhões.

O tratamento dos processos de pensões permanece tardio

A gestão do plano indicou em 12 de novembro que o número de casos em curso tinha aumentado de 150.000 para 156.000 em sua tabela de acompanhamento. Estes são arquivos, não tantos pensionistas sem uma pensão. Em especial, o regime estabelece que o mesmo pedido pode ser contabilizado várias vezes quando um segurado levanta o requerente; os processos conexos estão agora consolidados.

O mesmo ponto de estágio indicou melhora no serviço telefônico: 99,8% das ligações haviam recebido resposta na semana anterior, das quais 79,9% em 30 segundos. No entanto, um recurso apresentado não constituía um processo encerrado. Para casos complexos, o plano ainda requer documentação ou dados dos empregadores e segurados antes que uma estimativa ou pagamento possa ser feito. O anúncio de segunda-feira não altera as regras do plano ou os direitos à pensão.

Uma previsão revista dos resultados, financiamento ainda por recolher

Para 2027, Capita prevê um rendimento operacional ajustado de £85 a £95 milhões inferior ao previsto anteriormente. Esta diferença não é uma perda prevista deste montante. O grupo calcula o custo adicional do plano de ajustamento de pensões de 15 a 25 milhões. Espera igualmente cerca de 40 milhões de pessoas com impacto na libertação de dois grandes contratos, 20 milhões nas suas actividades locais e regionais e 10 milhões porque tenciona ganhar menos novos mercados noutros locais.

O ex-diretor financeiro, Pablo Andres sucede Adolfo Hernandez com efeito imediato. O aumento de capital previsto para o primeiro semestre de 2027 visa reduzir a dívida. O principal acionista indicou que queria participar, mas o projeto permaneceu sujeito ao apoio dos credores financeiros. Nem este projecto, nem a mudança de direcção fixaram uma data para resolver os atrasos do regime.

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