O CNDH solicita uma declaração detalhando o saldo reconhecido, ajustes, taxas de câmbio e remédios. Sua opinião também aponta para um limiar de US $ 100.000 que o projeto de lei não explicitamente cortar.

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A Comissão Nacional de Direitos Humanos pede que cada depositante possa saber quanto seu banco reconhece, como ele calculou e como desafiá-lo. O seu parecer de 19 de Novembro diz respeito ao projecto de recuperação de depósitos. Não cria um direito de pagamento, mas aponta para uma questão concreta: como verificar um saldo que determinaria então os termos do reembolso?

O inquérito deve explicar o que mudou

Conhecer seu antigo equilíbrio não é suficiente para verificar a quantidade retida após revisão do arquivo. Se dois dígitos não coincidem, então ainda é necessário ser capaz de encontrar a operação na origem do desvio. A Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) solicita que cada candidato receba uma declaração individual indicando o montante retido pelo banco, os motivos de cada correção, as paridades utilizadas e as datas de reembolso, bem como o procedimento para corrigir o cálculo.

Vamos aceitar um caso fictício. Um depositante recebe uma declaração cujo total é inferior ao do seu antigo extrato bancário. Sem explicação, ela não podia saber se a diferença se devia a uma retirada, conversão ou outra correção já registrada. Um documento detalhado permitiria que cada linha se reconciliasse com a transação correspondente e, se houver uma falta ou parecer haver um erro, esclarecer o que ela desafia. A CNDH também solicita que suspensões temporárias de processos judiciais relacionados com a resolução de um banco sejam objeto de revisão judicial.

O caso dos 100 mil exatamente

O projecto apresentado ao Parlamento no final de Dezembro de 2025 ilustra a importância do cálculo. Na sua versão, o artigo 8o prevê, após verificação e ajustamento dos saldos, depósitos inferiores a $100.000 e depósitos superiores a $100.000. No primeiro caso, o texto prevê pagamentos durante um período máximo de quatro anos. Acima do limiar, distingue entre uma primeira parcela e um balanço que estaria sujeito a valores mobiliários garantidos por activos.

A Comissão observa que esta formulação não indica explicitamente o regime aplicável a um saldo reconhecido de 100 000 dólares. Pediu ao legislador que o esclarecesse. Esta lacuna não leva à conclusão de que um requerente neste caso seria excluído da restituição ou automaticamente associado a um dos dois regimes. Os prazos de projeto não são os prazos adquiridos.

Um registo comum não substitui uma explicação individual

O Banco do Líbano forneceu, numa decisão separada de 17 de agosto de 2026, um registo central e a atribuição de um identificador único a cada depositante, inclusive quando contas de depósito em vários bancos. Isto deverá permitir ligar as contas à mesma pessoa. A decisão exige a sua entrada em vigor após a adopção do seu mecanismo de execução. Por si só, não estabelece que o registo já esteja em funcionamento ou que um requerente possa consultar os pormenores dos ajustamentos efectuados.

Assim, o registo e o extracto respondem a duas perguntas diferentes: quais contas são da responsabilidade do mesmo depositante e como é que o montante a ser reconhecido foi calculado? O primeiro facilita a reconciliação dos dados bancários. A segunda permitiria que a pessoa em causa acompanhasse o resultado e soubesse quem o contestaria. É essa possibilidade que o CNDH pede para incluir na lei ainda em discussão.

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