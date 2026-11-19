A Assembleia Nacional finalmente aprovou mais dois anos para a experiência do quadro de renda, por 148 votos a 95. O dispositivo permanece temporário e mantém o perímetro. A promulgação continua separada da votação. O texto também inclui disposições sobre saídas locais, controles e monitoramento dos mercados de locação. A votação de 19 de Novembro encerra a segunda leitura na Assembleia Nacional. Os membros da Câmara dos Comuns adotaram o texto do Senado sem alteração. A experiência não se torna, portanto, permanente e a sua extensão não diz automaticamente respeito a todos os municípios franceses.

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Na quinta-feira, 19 de Novembro, a Assembleia Nacional aprovou finalmente uma prorrogação de dois anos dos testes do quadro de rendas. A votação final foi de 148 votos a favor, 95 contra e quatro abstenções. A promulgação e a publicação do Acto permanecem distintas desta adopção parlamentar.

O voto público No. 10062 lidou com o projeto de lei inteiro « para recuperar confiança e equilíbrio nas relações de aluguel ». A Assembleia declarou que o texto tinha sido aprovado sem alteração em segunda leitura. Assim, os deputados mantiveram a versão do Senado, pondo fim ao transporte sobre esta proposta apresentada por Iñaki Echaniz.

A gestão das rendas continua a ser experimental

A medição não transforma o dispositivo numa regra permanente. Estende-se de oito para dez anos a partir da publicação da Lei Élan de 2018. O prazo foi assim prorrogado para novembro de 2028 em vez de novembro de 2026. O texto mantém o âmbito da experiência, sem generalizar o quadro para todos os municípios franceses.

A Comissão dos Assuntos Económicos cita Paris, Lyon, Villeurbanne, Lille, Montpellier e Bordeaux entre os territórios em causa. Destaca também a presença de comunas de Seine-Saint-Denis, a metrópole de Grenoble e o País Basco. Esta geografia não significa que todas as habitações em França estejam sujeitas ao mesmo tecto.

Disposições para além de dois anos adicionais

O texto também permite solicitar uma saída antecipada do dispositivo em todo ou parte de um território. Quando um estabelecimento solicita essa saída, os municípios em causa têm um procedimento para solicitar que permaneça no seu perímetro.

Outras disposições dizem respeito aos prazos para a contestação, à delegação de certos poderes da prefeitura aos prefeitos e ao pagamento de multas às comunidades delegadas. O texto também organiza mais intercâmbio de dados para monitorar os mercados de locação. Várias disposições fiscais entrarão em vigor em 1 de janeiro de 2027.

Adoção final não significa promulgação

A votação teve lugar à medida que a experiência se aproximava do seu fim. A adoção consistente evita uma nova leitura no Senado, que teria atrasado a conclusão do processo parlamentar. No entanto, não permite apresentar a nova duração como já em vigor na quinta-feira à noite.

Nesta fase, o facto estabelecido é a aprovação final do texto pelo Parlamento. A promulgação e a publicação subsequente no Jornal Oficial confirmarão a entrada em vigor da prorrogação.

Ilustração: Paris, Torre Eiffel e Sena, fotografia de 25 de setembro de 2013. Arquivo geográfico, sem representar alojamento controlado ou votação. Pixabay / Pexels; Libnanews vestir.

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