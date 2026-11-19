O Senado dos EUA rejeitou a resolução pedindo a retirada das hostilidades contra o Irão por 51 votos contra 48. Aprovado em Setembro pelo Parlamento, o texto previa excepções em matéria de defesa. Esta recusa não é nem uma nova autorização para a guerra nem um anúncio da retirada das forças dos Estados Unidos envolvidas. A votação de 19 de Novembro diz respeito à aprovação da própria resolução. Três republicanos apoiaram o texto, enquanto o democrata John Fetterman votou contra. O resultado bloqueia este processo parlamentar sem anunciar a mudança operacional.

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O Senado dos EUA rejeitou na quinta-feira, 19 de Novembro, a resolução que apelava à retirada das forças americanas das hostilidades contra o Irão. O texto recebeu 48 votos a favor e 51 contra. Aprovada pela Câmara dos Representantes em setembro, falha assim na segunda Câmara do Congresso.

O Departamento de Imprensa do Senado registrou o resultado às 2:42 em Washington, D.C., às 9:42 em Beirute. Seu relatório afirma que a votação foi sobre a adoção de H.Con.Res.93. Não foi apenas uma moção para abrir o debate.

Irã: Senado rejeita Câmara solicitada retirada · Vozes globais

Três senadores republicanos, Susan Collins, Lisa Murkowski e Rand Paul, votaram a favor do texto. O democrata John Fetterman é contra. Chris Murphy, também um democrata, não participou na eleição, de acordo com a declaração oficial.

A votação marca um desacordo entre as duas câmaras sobre esta resolução. A Câmara dos Representantes adoptou-a em 15 de Setembro de 2026. Para se tornar uma resolução concorrente do Congresso, o mesmo texto deve também obter o acordo do Senado. Este consentimento não foi dado na quinta-feira.

Texto com exceções

A versão adotada pela Câmara refere-se à seção 5 (c) da Resolução dos Poderes de Guerra. Solicita ao Presidente que retire as forças dos Estados Unidos das hostilidades contra a República Islâmica do Irão. No entanto, não constitui uma excepção à proibição de qualquer utilização da força.

Reservou os meios necessários para defender os Estados Unidos, um aliado ou um parceiro contra um ataque iminente. Esta excepção permaneceu sujeita aos requisitos da alínea b) do ponto 5 do mesmo texto. A resolução também previa o caso de uma declaração de guerra ou uma autorização específica do Congresso para usar a força contra o Irão.

Rejeição não é uma nova licença de guerra

A distinção é importante: o Senado recusou-se a adotar um pedido de retirada. Este resultado não corresponde à adopção de uma nova autorização para o uso da força nem ao anúncio do fim das operações. Também não demonstra uma decisão de retirada já aplicada.

O efeito imediato das eleições é, portanto, parlamentar. O texto aprovado em Setembro pelos representantes não recebeu o consentimento da segunda Secção. Os 48 votos a favor da sua aprovação não são suficientes para levar a bom termo este processo.

Ilustração: O Capitólio Americano, fotografia de arquivo de 1997, sem representar a eleição de 19 de novembro de 2026. Arquiteto do Capitólio, domínio público. Vestido editorial Libnanews.

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