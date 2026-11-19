Corrente Patriótica Livre anuncia a morte do Dr. Youssef Hanna Khalil. Eleito de Kesrouan-Ftouh em 2005 e 2009, foi membro do bloco Mudança e Reforma. Originalmente de Mayrouba, foi elogiado pelo seu trabalho médico e parlamentar. O funeral ainda não foi especificado.

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Corrente Patriótica Livre anunciou quinta-feira, 19 de novembro, a morte de Youssef Hanna Khalil, um médico e ex-deputado de Kesrouan-Ftouh. Eleito em 2005 e 2009 nas listas apoiadas pelo movimento, sentou-se no bloco de Mudança e Reforma presidido por Michel Aoun.

Youssef Hanna Khalil, duas eleições Kesrouan

Seu caminho parlamentar está ligado a esta cavalgada do Monte Líbano e a duas sucessivas eleições legislativas. Em seu comunicado, a CPL recorda suas vitórias de 2005 e 2009, bem como sua participação na assembleia parlamentar então liderada por Michel Aoun. O Parlamento mantém também um registo no seu nome completo, Youssef Hanna Khalil.

Médico profissional, o ex-delegado era de Mayrouba. A mensagem de condolências do movimento é dirigida à sua família, aos habitantes de sua localidade e, mais amplamente, aos de Kesrouan-Ftouh.

Uma homenagem à sua actividade médica e parlamentar

Em sua homenagem, a CPL reúne as duas dimensões de seu engajamento público: prática da medicina e trabalho na Câmara. O partido descreveu-o como próximo dos habitantes, atento às suas preocupações e colocado em sua abordagem para assuntos públicos. Essas avaliações se refletem no comunicado de luto do movimento.

O anúncio diz respeito ao antigo parlamentar de Kesrouan, e não ao seu homônimo Youssef Khalil, antigo Ministro das Finanças. Não especifica as circunstâncias da morte nem o horário do funeral.

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