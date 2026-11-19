Os resultados da violência em outubro diziam respeito a danos segurados, não a uma fatura já paga. Os bens profissionais dominam esta primeira avaliação. Datas de coleta, distribuição de arquivos e diferença entre estimativa e compensação nos permitem entender o escopo da criptografia, sem confundi-la com um custo econômico global.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A violência de 17 e 18 de outubro na França poderia ascender a 207 milhões de euros de danos segurados, de acordo com o primeiro relatório publicado em 19 de novembro pela France Insureurs. Os bens profissionais representam mais de 95% do valor estimado.

Profissionais na linha de frente

A Federação registrou 5.280 reclamações de dados até 12 de novembro. Os bens profissionais representam 4.050 casos e aproximadamente 198 milhões de euros. Para os indivíduos, estima danos em 3,5 milhões para 370 reivindicações. O carro tem 860 arquivos, por cerca de 6 milhões.

Uma estimativa, não uma factura paga

Estes montantes referem-se a indemnizações por seguro, não ao custo económico total dos acontecimentos. Também não correspondem a um total de compensações já pagas. A France Insurers afirma que os conhecimentos especializados e a investigação dos processos poderão desenvolver esta primeira avaliação.

As componentes publicadas totalizam 207,5 milhões de euros, enquanto a federação anuncia 207 milhões de euros no total. A Federação não especifica a origem dessa discrepância em seu comunicado.

Foto de ilustração: rue Montorgueil em Paris, 6 de junho de 2009, não relacionada com os sinistros mencionados.Minato ku / Wikimedia Commons,CC BY 3.0. Foto inteira reduzida proporcionalmente; Libnanews curativo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews