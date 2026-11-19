Os EUA estão punindo uma rede suspeita de Ndrangheta no Canadá. As medidas anunciadas em 19 de novembro visam indivíduos e empresas em Ontário. Eles bloqueiam certos ativos sob jurisdição dos EUA, com uma transição limitada para quatro empresas. Não constituem uma nova condenação criminal no Canadá.

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Em 19 de novembro, Washington anunciou sanções contra indivíduos e empresas sediadas em Ontário, que se relaciona com « Ndrangheta ». A ação do Escritório de Controle de Bens Estrangeiros (OFAC) visa financiar o narcotráfico. São medidas americanas, não uma condenação criminal canadiana.

O Ndrangheta no Canadá dentro do perímetro dos EUA

O aviso oficial acrescenta nove pessoas residentes em Ontário à lista de pessoas sancionadas dos EUA. Ele também tem quatro empresas canadenses: três empresas de serviços funerários e uma empresa de aluguer de limusine. As alegadas ligações à rede mafiosa são as retidas pelo Tesouro dos EUA para justificar estas designações.

Os Ndrangheta estavam sob sanções dos EUA desde 2008. Washington também está implementando o Decreto 14059 sobre o narcotráfico internacional. A mesma operação diz respeito aos Comancheros, uma organização de motoqueiros australiana.

Um congelamento sujeito à jurisdição dos EUA

A propriedade de pessoas designadas localizadas nos Estados Unidos, ou detida ou controlada por pessoas americanas, é bloqueada. As restrições estendem-se às entidades detidas pelo menos 50% por pessoas bloqueadas. As transações sob jurisdição dos Estados Unidos são, em princípio, proibidas, com exceção ou autorização.

O Tesouro cita a cooperação da Real Polícia Montada Canadense e da Polícia Regional de York. Esta cooperação não significa que Ottawa tenha adoptado um congelamento idêntico. Nem o anúncio americano constitui um novo julgamento sobre as acusações contra cada pessoa.

Uma transição limitada para quatro empresas

O OFAC emitiu uma licença geral para permitir a cessação ordenada de certas operações que envolvem as quatro empresas canadianas e as suas filiais detidas pelo menos 50%. Esta autorização expira em 18 de Dezembro de 2026 às 0001 horas da hora da América Oriental.

A licença exige que os pagamentos a uma pessoa bloqueada sejam feitos a uma conta bloqueada paga nos Estados Unidos. Não autoriza outras transações proibidas ou transações com outras pessoas sancionadas. Este prazo organiza uma saída das relações em causa, e não um levantamento das sanções.

Foto da capa: Edifício do Tesouro dos EUA em Washington, D.C., 27 de março de 2007. Loren, domínio público, viaWikimedia Commons; versão corrigida por Stybn~commonswiki. Composição Libnanews.

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