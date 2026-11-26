O embaixador israelense na ONU, Danny Danon, rejeita a presença de tropas francesas no sul do Líbano após a UNIFIL. Para Beirute, a questão é quem irá verificar os incidentes e acompanhar a retirada de Israel.

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O embaixador israelense na ONU, Danny Danon, declarou em 25 de novembro que Israel se opôs ao envio de tropas francesas para o sul do Líbano após a UNIFIL. Sua objeção não é apenas sobre a possibilidade de um comando francês: ele contesta a própria implantação no Sul e prefere um acordo baseado no exército libanês sem força adicional. Para Beirute, o desacordo levanta uma questão que a partida dos pacificadores não resolve: quem vai ver os incidentes e a ligação entre os dois exércitos até que a retirada de Israel seja concluída?

O que Danny Danon recusa, e o que sua recusa não diz

Em uma entrevista publicada na quarta-feira, Danny Danon distinguiu o sul do Líbano de outras áreas onde a assistência francesa poderia ser considerada. Ele acredita que uma força estrangeira implantada no Sul impediria a ação israelense sem impedir o Hezbollah de reconstituir sua presença perto da Linha Azul. O embaixador disse que preferia a coordenação com o exército libanês e citou os mecanismos que Israel tinha com o Egito e a Jordânia. Esta é a posição que defendeu publicamente, e não a observação de que esse mecanismo já existe nesta forma no Líbano.

Informações diplomáticas divulgadas em 20 de novembro sugeriram uma recusa mais estreita: Israel rejeitaria uma força exclusivamente europeia sob o comando francês, mas poderia aceitar a participação francesa em um pacote mais amplo. A entrevista do Danon não confirma esta abertura. Também não permite concluir que Israel se opõe a qualquer cooperação militar entre Paris e Beirute ou que as negociações estão encerradas. A distinção é concreta: treinar ou equipar o exército libanês não está a implantar unidades francesas no Sul para realizar uma missão de segurança.

Paris e Roma estão preparando uma coalizão, não um destacamento acordado

Em 25 de Junho, a França e a Itália anunciaram em Antibes que trabalhariam em conjunto numa coligação internacional para apoiar o Líbano na sequência da partida da UNIFIL. Em 18 de Novembro, o Quai d’Orsay confirmou que esta iniciativa ainda estava em discussão, primeiro com as autoridades libanesas. Paris apresenta este apoio como um meio de impedir um vácuo de segurança e fortalecer o exército libanês, não de assumir a responsabilidade por ele a partir do território. A declaração franco-italiana não especifica o número de pessoal, as áreas de intervenção ou a cadeia de comando.

Em 4 de novembro, 608 militares franceses serviram entre os 7.485 soldados de paz da UNIFIL. Hoje eles operam sob a autoridade da ONU. Este número mede uma contribuição para a missão atual, não um contingente disponível para uma operação futura. O Conselho de Segurança estabeleceu 31 de dezembro de 2026 como o fim do mandato operacional da UNIFIL. A retirada começará então, com funções limitadas, e terá de ser concluída no prazo de um ano. Por conseguinte, não significa que Paris tenha obtido autorização para formar uma nova força.

Israel não tem veto na ONU, mas pode complicar uma sucessão

Israel não se senta no Conselho de Segurança e não pode vetá-lo. Uma nova resolução de fundo deve receber nove dos quinze votos e não ser vetada por nenhum dos cinco membros permanentes. Washington pode, portanto, pesar sobre o mandato, mesmo que Paris prepare o texto. Por outro lado, o acordo entre a França e os Estados Unidos sobre a redacção não seria suficiente para estabelecer condições de acesso ou ligação no terreno.

A cooperação concluída a pedido de Beirute não depende da autorização israelita enquanto tal. Mas um acordo bilateral não transforma tropas estrangeiras em forças de manutenção da paz e não lhes confere as prerrogativas da UNIFIL. Na área entre o Litani e a Linha Azul, onde a resolução 1701 prevê um regime especial, uma força de segurança deve ter uma base jurídica e poderes explícitos. Mesmo se autorizado, uma missão destinada a comunicar com ambos os exércitos e verificar incidentes seria limitado se uma das partes recusou contato ou impediu o acesso.

Treinar o exército e verificar um incidente são duas missões diferentes

A missão de apoio criada pela União Europeia em 12 de Outubro, a convite do Líbano, deve aconselhar e formar o exército e as Forças de Segurança Interna. A decisão de criação prevê um ato separado para lançar a missão uma vez concluído o planejamento. Pode reforçar a capacidade libanesa para controlar as fronteiras e o litoral; Não foi acusado de verificar violações de 1701 como a UNIFIL. O grupo de coordenação militar trilateral resultante do Acordo-Quadro de Washington de 26 de Junho oferece um canal entre as partes. Coordenar uma discussão e encontrar os fatos de forma independente no local não são funções equivalentes.

A carta do Secretário-Geral das Nações Unidas de 1 de Junho permite-nos medir a diferença. Estuda três formatos uniformes de presença, de aproximadamente 5.525, 3.370 e 1.980 funcionários, incluindo pessoal de apoio. No menor, as Nações Unidas prevêem a observação e verificação parciais, mas nenhuma interposição entre os dois exércitos. Estes números são pressupostos de trabalho, não números votados. A carta sublinha ainda que os observadores desarmados das Nações Unidas já presentes no Líbano exigirão protecção e apoio logístico após a partida da UNIFIL.

Para o Líbano, o teste será a retirada de Israel

Ao receber parlamentares franceses em 24 de novembro, Joseph Aoun defendeu uma bandeira das Nações Unidas e apoiou a resolução 1701. A escolha não se opõe mecanicamente a uma força estrangeira à soberania libanesa: o exército pode exercer autoridade estatal, enquanto um terceiro documenta incidentes, transmite alertas e facilita contatos. A Resolução 2790 apela à retirada de Israel a sul da Linha Azul e ao destacamento das autoridades libanesas nas posições libertadas. O termo do mandato da UNIFIL não responde a este pedido nem ao objectivo de colocar as armas sob a autoridade exclusiva do Estado libanês.

No seu relatório de 12 de Novembro sobre a resolução 1701, o Secretário-Geral das Nações Unidas descreve o desacordo sobre a sequência de fases: Beirute vê a cessação das hostilidades e a retirada de Israel como as condições para o alargamento da sua autoridade; Israel primeiro exige esta extensão e desarmamento de grupos armados não estatais. O relatório apela a um acordo sobre o acompanhamento e o relatório pós-UNIFIL ao Conselho de Segurança.

A preferência israelita pela coordenação sem força adicional levanta, portanto, um problema de sequência. Se os Capacetes Azuis cessarem a vigilância antes da retirada de Israel, o Exército Libanês não poderá assumir os restantes direitos de passagem. E sem um mecanismo de comunicação independente, um incidente pode resultar em duas versões incompatíveis sem verificação no local. Para os habitantes, a questão é medida por fatos mais precisos do que a bandeira de um contingente: uma estrada reaberta, um comboio que pode passar e um retorno que não depende de um acordo improvisado em cada incidente. Nesta fase, não há decisão pública que estabeleça tanto o calendário da retirada de Israel como o mecanismo de verificação da sua execução.

Arquivo fotográfico: Militares franceses da UNIFIL em At Tiri, 14 de julho de 2009. © Libnanews.

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