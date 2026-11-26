Em Gaza, 66% dos domicílios pesquisados em outubro relataram menos de seis litros de água potável por pessoa por dia. A rede e a distribuição explicam por que a produção não é suficiente.

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Na Faixa de Gaza, dois dos três domicílios relataram ter menos de seis litros de água potável por pessoa por dia durante o inquérito humanitário de outubro. O número não mede a água produzida pelas instalações: mede o que as famílias dizem ter obtido. Entre os dois, a rede, o transporte e os pontos de distribuição são todas ligações susceptíveis de ceder.

Da rede ao tanque: três falhas documentadas

No final de Setembro, o Gabinete de Coordenação Humanitária das Nações Unidas (OCHA) informou que as três linhas da empresa israelita Mekorot entregaram aproximadamente 40% menos do que as quantidades contratuais durante o período em análise. As Nações Unidas atribuíram o declínio às dificuldades da dessalinização em Israel, onde a presença de algas havia afetado as plantas. Esta é uma medida de abastecimento a montante, não a proporção de famílias sem água.

Em Dayr al-Balah, outro link cedeu em 24 de agosto: um ataque danificou a unidade de d-osmose reversa do poço J32. Os parceiros humanitários limparam os escombros e depois devolveram as instalações ao serviço. As Nações Unidas estimaram que a população servida por esta instalação era de aproximadamente 100.000. Este número refere-se a uma população de serviços, não a um volume produzido ou à evidência de que cada pessoa recebeu a sua parte.

Na cidade de Gaza, as chuvas de novembro recordaram que o saneamento também requer acesso a água segura. Em Sheikh Radwan, o nível da bacia tinha aumentado quase um metro e meio de acordo com o grupo humanitário responsável pela água e saneamento. Água da chuva misturada com águas residuais de sistemas danificados; As equipas não tinham equipamento para os evacuar. Um ponto de água pode permanecer acessível, tornando-se inseguro se a vizinhança ou rede estiver contaminada.

Mapa de risco, amostras e volume distribuído

Um estudo publicado pela Oxfam em 23 de novembro identificou um alto risco de contaminação da água potável no norte de Gaza, Cidade de Gaza e Deir el-Balah: poços ou instalações de dessalinização ainda em uso estão localizados em áreas onde as águas subterrâneas são vulneráveis e os detritos são elevados. É um cartão de risco, não uma declaração de potabilidade em cada torneira. A análise distinguiu amostras de julho deste mapa: coliformes fecais foram detectados em 19% dos 79 poços estudados. A parte diz respeito aos pontos amostrados, nem todos os poços do território.

O que os seis litros medem

No seu relatório de 18 de Novembro, a OCHA informa que 66% das famílias entrevistadas por telefone entre 8 e 15 de Outubro tinham menos de seis litros de água potável por pessoa por dia. 34% relataram menos de 15 litros de água no total. Estes dois limiares distinguem a água destinada ao consumo humano e todas as utilizações domésticas; as acções não correspondem. As respostas descrevem a amostra entrevistada e não constituem uma medida por bairro ou um inquérito em 26 de novembro.

Para acompanhar o retorno ao serviço, são necessárias três figuras distintas: a capacidade nominal de poços e plantas; o que eles realmente produzem com energia e peças disponíveis; e o que afeta as famílias, dirigindo ou caminhão. O boletim da ONU, emitido em 20 de novembro, documenta a liberação de 121 locais de oleodutos e instalações de evacuação e resposta de emergência em 69 locais de deslocamento. No entanto, não publica uma leitura uniforme dos litros de água potável entregues a cada bairro.

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