No Iémen, o HALO Trust identificou 98 civis mortos ou feridos por minas ou outros dispositivos explosivos em outubro de 2026. Este balanço, publicado em 25 de Novembro, é mais de cinco vezes a média mensal registada pela organização este ano. Esta não é uma avaliação abrangente: a ONG estima que o número real de vítimas é maior.
Dois incidentes envolvendo veículos isoladamente resultaram em 34 mortes e ferimentos civis, segundo o HALO. A organização aumentou em sete governadores, incluindo Taez, Hodeida e Shabwa. Não fornece uma desagregação entre mortes e lesões para todos os 98 casos.
O perigo aumenta o deslocamento forçado
As famílias que fogem dos combates às vezes usam estradas que não conhecem. Minas e restos explosivos os expõem ao perigo adicional, mesmo longe de combates imediatos. Na cidade de Taëz, as equipes da HALO também relatam crescentes dificuldades em fornecer água potável, combustível e comida, enquanto lutam corta importantes estradas.
Na segunda-feira, 23 de novembro, o porta-voz do Secretário-Geral das Nações Unidas informou que mais de 360.000 pessoas tiveram que deixar suas casas no Iêmen desde o início de agosto, de acordo com a Organização Internacional para a Migração. O governo de Taez era o lar do maior número de pessoas deslocadas internamente. Este número abrange as pessoas que fugiram desde Agosto, nem todas as pessoas deslocadas pela guerra no Iémen.
ONG apelam à circulação civil
Num apelo comum emitido na terça-feira, 32 ONG, incluindo Save the Children e o Conselho Norueguês para os Refugiados, apelaram às partes para que protegessem os civis e lhes permitissem deslocar-se em segurança. Os signatários apelaram igualmente à assistência para alcançar os necessitados. Em Taëz, as próprias equipes de desminagem da HALO mostram dificuldades em se mover e alcançar seus entes queridos.
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