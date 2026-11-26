HALO A confiança registrou 98 civis mortos ou feridos em outubro por minas ou outros dispositivos explosivos no Iêmen, mais de cinco vezes sua média mensal de 2026.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

No Iémen, o HALO Trust identificou 98 civis mortos ou feridos por minas ou outros dispositivos explosivos em outubro de 2026. Este balanço, publicado em 25 de Novembro, é mais de cinco vezes a média mensal registada pela organização este ano. Esta não é uma avaliação abrangente: a ONG estima que o número real de vítimas é maior.

Dois incidentes envolvendo veículos isoladamente resultaram em 34 mortes e ferimentos civis, segundo o HALO. A organização aumentou em sete governadores, incluindo Taez, Hodeida e Shabwa. Não fornece uma desagregação entre mortes e lesões para todos os 98 casos.

O perigo aumenta o deslocamento forçado

As famílias que fogem dos combates às vezes usam estradas que não conhecem. Minas e restos explosivos os expõem ao perigo adicional, mesmo longe de combates imediatos. Na cidade de Taëz, as equipes da HALO também relatam crescentes dificuldades em fornecer água potável, combustível e comida, enquanto lutam corta importantes estradas.

Na segunda-feira, 23 de novembro, o porta-voz do Secretário-Geral das Nações Unidas informou que mais de 360.000 pessoas tiveram que deixar suas casas no Iêmen desde o início de agosto, de acordo com a Organização Internacional para a Migração. O governo de Taez era o lar do maior número de pessoas deslocadas internamente. Este número abrange as pessoas que fugiram desde Agosto, nem todas as pessoas deslocadas pela guerra no Iémen.

ONG apelam à circulação civil

Num apelo comum emitido na terça-feira, 32 ONG, incluindo Save the Children e o Conselho Norueguês para os Refugiados, apelaram às partes para que protegessem os civis e lhes permitissem deslocar-se em segurança. Os signatários apelaram igualmente à assistência para alcançar os necessitados. Em Taëz, as próprias equipes de desminagem da HALO mostram dificuldades em se mover e alcançar seus entes queridos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews