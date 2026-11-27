O Departamento de Trabalho e Reformas do Reino Unido suspendeu vários serviços em linha em 27 de novembro. Segundo ele, os pagamentos regulares de pensões e subsídios não são afectados.

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O Departamento de Trabalho e Reformas do Reino Unido suspendeu vários serviços em linha em 27 de novembro. Segundo ele, os pagamentos regulares de pensões e subsídios não são afectados.

O Departamento de Trabalho e Reformas do Reino Unido (DWP) anunciou sexta-feira, 27 de novembro, que havia colocado uma parte de seus serviços digitais off-line como precaução após ter detectado um incidente de computador. A medida diz respeito ao acesso a determinados procedimentos, mas o serviço assegura que não recebe pagamentos regulares de subsídios e pensões.

Nenhuma data de recuperação anunciada

O Ministério informa que investiga com o Centro Nacional de Segurança Cibernética e o Centro do Governo para a coordenação de incidentes informáticos. No seu primeiro parecer, não apresentou uma lista exaustiva das etapas envolvidas, nem forneceu um prazo de abertura. Também não declara se quaisquer dados pessoais foram acessados ou copiados.

Para os destinatários, o departamento distingue entre duas situações: uma pode ser inacessível no portal, enquanto o pagamento habitual ainda está planejado. Se um serviço não responder, o DWP pede para tentar novamente mais tarde. Ele não pede aos usuários que alterem seus dados bancários para receber o próximo pagamento.

Serviços de acesso sem ligação recebida

Para encontrar uma abordagem, os usuários podem passar diretamente por GOV.UK. O departamento avisa que não enviará uma mensagem pedindo para enviar detalhes bancários ou clicar em um link. Seu lançamento confirma a manutenção de pagamentos regulares, sem definir um cronograma para arquivos que exigem uma nova abordagem online.

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