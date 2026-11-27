Marc Márquez anunciou na sexta-feira 27 de novembro que se aposentaria após o Grande Prêmio de Valência. O piloto espanhol anunciou sua decisão na garagem Ducati, antes da primeira sessão de teste gratuito do fim de semana. Sua equipe confirmou que a corrida seria a última de sua carreira profissional.
Uma última corrida cinco dias após o anúncio do seu sacre
O piloto de 33 anos acaba de ganhar o oitavo título na categoria rainha em Portugal no circuito Portimão. Suas bolsas 125 cm3 e Moto2 trazem para dez o número de seus títulos mundiais, todas as categorias combinadas. Ele venceu os dois últimos com Ducati em 2025 e 2026, após suas seis coroas MotoGP na Honda.
O título dos condutores é adquirido, mas o dos fabricantes continua a ser decidido na final. A corrida de domingo acontece no circuito Ricardo-Tormo em Cheste, perto de Valência. O programa de circuito define o início às 2:00 horas locais.
O projeto Ducati para 2027 muda
Ducati anunciou em junho que Márquez permaneceria em sua equipe oficial por mais duas temporadas. O programa de Valência ainda o apresentou como futuro parceiro de Pedro Acosta. A confirmação de sua aposentadoria torna esta composição obsoleta. Ducati não anunciou seu substituto em seu depoimento na sexta-feira.
Este início ocorre quando o campeonato prepara uma mudança de regras. Após a final, os testes de Valência devem abrir uma nova etapa em vista de 2027, a primeira temporada de motor de 850 cm3.
Capa: Marc Márquez em Brno, 18 de julho de 2025. Arquivo de fotos: Pavel21kriz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; corte e titulação sob a mesma licença.
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