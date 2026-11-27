O CNRS libanês estima que 1.996 hectares de olivais necessitaram de reabilitação no final de agosto. Isto não mede o número de árvores removidas ou a cultura de queda perdida.

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O CNRS libanês estima que 1.996 hectares de olivais necessitaram de reabilitação no final de agosto. Isto não mede o número de árvores removidas ou a cultura de queda perdida.

As declarações do Dia Mundial da Oliva de 26 de Novembro colocaram três questões diferentes: quantas árvores foram afectadas pelos incêndios, quantas foram destruídas e quantas culturas não puderam ser colhidas. Um levantamento elaborado pelo Conselho Nacional de Pesquisa Científica do Líbano (CNRS-L) e pelo Ministério da Agricultura, em colaboração com a FAO, estima que os danos diretos aos olivais nos distritos estudados são estimados em cerca de 58 milhões de dólares até o final de agosto de 2026. Não é nem um inventário das árvores removidas nem um inventário da colheita de outono.

Marjayoun concentra os danos numéricos mais importantes

O relatório estima que a superfície dos olivais seja replantada ou reabilitada em 1.996 hectares. Nos oito distritos estudados, esses pomares representam quase dois terços dos danos diretos estimados às culturas perenes. Marjayoun lidera com $14,7 milhões, seguido por Tyre com 11,7 milhões e Nabatiyah com 10 milhões. Estes montantes são estimativas de danos, não ajudas pagas aos agricultores.

Os pesquisadores cruzaram as imagens Sentinel-2, dados de colheita e observações de campo. A primeira pesquisa foi baseada em imagens com uma resolução de dez metros por pixel. O relatório agrega os seus resultados a nível distrital e não contém registos árvore a árvore. Ela distingue o dano duradouro, que requer a restauração de um pomar, do declínio da produção que um agricultor também pode sofrer sem perder suas árvores se ele não puder mais acessar sua parcela.

Resta estabelecer o número de árvores retiradas

O Presidente da Câmara, Nabih Berri, acusou Israel de rasgar milhares de oliveiras do Sul, sem apresentar qualquer inventário por comuna. O primeiro-ministro Nawaf Salam referiu-se a cerca de 254.000 árvores afetadas nas áreas queimadas como resultado de ataques que ele atribuiu a Israel. Seu anúncio não detalha a parte das árvores destruídas. Estes números não se referem aos mesmos danos, e o relatório CNRS-L não o acrescenta.

Em Baabda, o Presidente Joseph Aoun pediu para fazer da protecção da azeitona uma « responsabilidade nacional partilhada », combinando apoio aos produtores, modernização do sector e controlo de qualidade. A avaliação de Agosto não estima os volumes de azeitonas ou de azeite perdidos durante a colheita de Outono. As quantidades pesadas e prensadas devem ser comparadas com estações comparáveis, separando parcelas inacessíveis de pomares destruídos ou danificados.

Cobertura: Olival no Líbano, arquivo lançado em 2008, não relacionado com os danos de 2026. Andary / Wikimedia Commons, domínio público; colheita e titulação Libnanews.

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