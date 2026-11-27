A escala de 27 de novembro reduz os 20 litros de 95 para 2,158.000 libras e o óleo combustível para 2,295.000 libras. A garrafa de gás permanece a 1.625 mil libras.

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A escala de 27 de novembro reduz os 20 litros de 95 para 2,158.000 libras e o óleo combustível para 2,295.000 libras. A garrafa de gás permanece a 1.625 mil libras.

Na sexta-feira, 27 de Novembro, a Direcção-Geral do Petróleo e da Gasolina reduziu os preços da gasolina e do petróleo no Líbano. Comparado à escala de terça-feira, ambos os tipos de gasolina estão para baixo em 84.000 libras libanesas por 20 litros lata. O óleo de combustível cai 102.000 libras para o mesmo volume. A garrafa de gás doméstico de 10 quilos mantém o seu preço.

Preços fixados em 27 de Novembro

Gasolina 95 octano: LL 2 158 000 20 litros, ou seja, 107 900 LL por litro.

20 litros, ou seja, 107 900 LL por litro. Gasolina 98 octano: LL 2 176 000 20 litros, ou 108 800 LL por litro.

20 litros, ou 108 800 LL por litro. Óleo: LL 2 295 000 20 litros, ou 114 750 LL por litro.

20 litros, ou 114 750 LL por litro. Gás doméstico:LL 1 625 000garrafa de 10 kg, sem alteração.

4,200 libras a menos por litro de gasolina

A queda de sexta-feira é de 4.200 libras por litro de gasolina e 5.100 libras por litro de óleo combustível. No mesmo volume, 40 litros de gasolina custam menos de 48 000 libras do que na escala de 24 de Novembro. A diferença entre os dois índices não muda: 18.000 libras por 20 litros.

Esta é a segunda gota da semana. Na terça – feira, os 20 litros já haviam diminuído 49.000 libras para gasolina e 48.000 libras para óleo combustível. Entre sexta-feira 20 e sexta-feira 27 de novembro, o declínio cumulativo foi 133,000 libras para gasolina e 150.000 libras para óleo combustível. Os preços do gás caíram 11 mil libras na terça-feira e não se mudaram desde então.

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