O preço médio por atacado da abobrinha aumentou de 55.000 para 245.000 libras libanesas por quilo entre os inquéritos de 2-4 e 16-18 de novembro. Os grãos verdes passaram de 57.000 para 216.000 libras. Dados do Ministério da Agricultura, antes e depois dos primeiros alertas de congelamento na Bekaa, mostram que vários vegetais foram reembaralhados fortemente. A batata local é uma exceção no mercado grossista: 50.000 libras no início de novembro, em comparação com 49.000 libras em meados de novembro.
O que três grandes pesquisas mostram
|Produtos hortícolas (LL/kg)
|2–4 nov.
|9-11 nov.
|16-18 nov.
|Aboborinhas
|55 000
|92 000
|245 000
|Feijão verde
|57 000
|79 000
|216 000
|Tomate local
|36 000
|36 000
|111 000
|Pepinos
|59 000
|85 000
|94 000
|Batata local
|50.000
|48 000
|49 000
A abobrinha e o feijão verde aumentam em ambos os intervalos. O tomate local permanece em 36.000 libras nas duas primeiras pesquisas e depois excede 110.000 libras. Os quadros nacionais não indicam os volumes vendidos nem a origem exacta dos lotes. Estas alterações descrevem os preços registados; não representam a parte do aumento devido ao congelamento.
Batata sobe na loja, não em massa
No mesmo período, o preço médio de varejo da batata local aumentou de 55.000 para 64.000 libras por quilo. Este aumento de 20% em detalhe contrasta com a quase estabilidade do volume. Os boletins não pertencem às compras e revendas do mesmo lote: a diferença, portanto, não mede a margem dos comerciantes. Por outro lado, mostra que o preço pago na loja e o preço grossista nem sempre mudam em conjunto.
As perdas de colheita e as chegadas continuam a ser duas medidas diferentes
Em Bekaa, organizações agrícolas relataram danos à abobrinha, feijão e batatas. Os atacadistas Qab Elias relataram um declínio nas chegadas. Não há séries públicas que combinem, para cada produto e nos mesmos dias, as quantidades entregues a Qab Elias, os volumes vendidos em Beirute e os preços registados. Por conseguinte, os dados disponíveis não isolam o efeito das perdas em campo aberto, nem dos inputs de outras regiões, importações ou existências.
O boletim de 16-18 de novembro é uma fotografia de três dias, não uma declaração do final do mês. O próximo elemento necessário para avaliar a normalização é um inquérito comparável após 18 de Novembro, acompanhado de volumes recebidos pelo mercado.
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