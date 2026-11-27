Entre o início e meados de novembro, o inquérito agrícola mostrou grandes aumentos por atacado para abobrinha e feijão. A batata local permanece amplamente estável.

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O preço médio por atacado da abobrinha aumentou de 55.000 para 245.000 libras libanesas por quilo entre os inquéritos de 2-4 e 16-18 de novembro. Os grãos verdes passaram de 57.000 para 216.000 libras. Dados do Ministério da Agricultura, antes e depois dos primeiros alertas de congelamento na Bekaa, mostram que vários vegetais foram reembaralhados fortemente. A batata local é uma exceção no mercado grossista: 50.000 libras no início de novembro, em comparação com 49.000 libras em meados de novembro.

O que três grandes pesquisas mostram

Produtos hortícolas (LL/kg) 2–4 nov. 9-11 nov. 16-18 nov. Aboborinhas 55 000 92 000 245 000 Feijão verde 57 000 79 000 216 000 Tomate local 36 000 36 000 111 000 Pepinos 59 000 85 000 94 000 Batata local 50.000 48 000 49 000

A abobrinha e o feijão verde aumentam em ambos os intervalos. O tomate local permanece em 36.000 libras nas duas primeiras pesquisas e depois excede 110.000 libras. Os quadros nacionais não indicam os volumes vendidos nem a origem exacta dos lotes. Estas alterações descrevem os preços registados; não representam a parte do aumento devido ao congelamento.

Batata sobe na loja, não em massa

No mesmo período, o preço médio de varejo da batata local aumentou de 55.000 para 64.000 libras por quilo. Este aumento de 20% em detalhe contrasta com a quase estabilidade do volume. Os boletins não pertencem às compras e revendas do mesmo lote: a diferença, portanto, não mede a margem dos comerciantes. Por outro lado, mostra que o preço pago na loja e o preço grossista nem sempre mudam em conjunto.

As perdas de colheita e as chegadas continuam a ser duas medidas diferentes

Em Bekaa, organizações agrícolas relataram danos à abobrinha, feijão e batatas. Os atacadistas Qab Elias relataram um declínio nas chegadas. Não há séries públicas que combinem, para cada produto e nos mesmos dias, as quantidades entregues a Qab Elias, os volumes vendidos em Beirute e os preços registados. Por conseguinte, os dados disponíveis não isolam o efeito das perdas em campo aberto, nem dos inputs de outras regiões, importações ou existências.

O boletim de 16-18 de novembro é uma fotografia de três dias, não uma declaração do final do mês. O próximo elemento necessário para avaliar a normalização é um inquérito comparável após 18 de Novembro, acompanhado de volumes recebidos pelo mercado.

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