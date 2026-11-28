O rei Filipe visitará o Líbano nos dias 4 e 5 de dezembro de 2026. Convidado por Joseph Aoun, ele encontrará líderes libaneses em Beirute e então viajará para Tibnin, onde soldados belgas serviram na UNIFIL. Sua viagem continuará na Jordânia até 7 de dezembro.

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O rei Filipe é esperado no Líbano em 4 e 5 de dezembro, a convite do presidente Joseph Aoun. Após conversações em Beirute, o soberano belga teve de ir a Tibnin, onde soldados belgas haviam servido sob a bandeira das Nações Unidas. Ele então continuou sua viagem para a Jordânia.

Em Beirute, três entrevistas com as autoridades libanesas

O Palácio Real Belga anunciou na sexta-feira 20 de novembro uma visita oficial de dois dias ao Líbano, a primeira etapa de uma viagem regional programada para 4-7 de dezembro. Philippe será acompanhado pelo seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Maxime Prévot. Em Beirute, encontra-se com o Presidente Joseph Aoun, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam e o Presidente Nabih Berri.

O Palais coloca o deslocamento sob o sinal do respeito pelo direito humanitário internacional. Seu anúncio expõe as etapas da viagem, mas não detalha o conteúdo das entrevistas em Beirute e não menciona qualquer novo engajamento belga no Líbano.

Em Tibnine, a memória do contingente belga da UNIFIL

A visita de Tibnin recorda um aspecto concreto da presença belga no Sul do Líbano. De 2006 a 2014, o pessoal militar belga foi destacado para a área como parte da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL). Suas missões incluíam desminagem, assistência médica e apoio à reconstrução dos habitantes, recorda o Palácio Real.

O programa Palais inclui uma reunião com as autoridades locais, uma visita a um hospital apoiado pela Bélgica e uma homenagem aos quatro soldados belgas que morreram durante o seu destacamento para a UNIFIL. Estes passos são anunciados para a visita a Tibnine, sem horário público no programa consultado.

Este estágio vem a poucas semanas de um prazo para o Sul. A resolução 2790 do Conselho de Segurança estabelece o termo do mandato da UNIFIL em 31 de Dezembro de 2026. A retirada do seu pessoal deveria ter lugar em 2027. Para os municípios do Sul, o fim do mandato levanta a questão da continuidade do apoio aos serviços locais e ao acesso humanitário, duas áreas onde a missão diz que continuará seu trabalho até o final do ano.

Conferência sobre as regras de guerra na Jordânia

A deslocação continuará na Jordânia, onde o Rei Abdullah II sediará uma conferência internacional em 7 de Dezembro sobre o respeito do direito humanitário. De acordo com o Comité Internacional da Cruz Vermelha, esta reunião deverá dar seguimento político aos trabalhos dos Estados sobre a aplicação das regras de guerra, incluindo a protecção dos civis. À margem da conferência, o Palais anuncia também uma visita ao campo de refugiados sírio Zaatari, administrado conjuntamente pelas autoridades jordanas e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

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