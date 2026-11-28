A União Europeia aplica Euro 7 a novos tipos de automóveis e camiões ligeiros a partir de 29 de Novembro de 2026. Modelos já aprovados geralmente têm um ano adicional. O padrão também abrange partículas de freio e estabelece limiares de durabilidade para baterias de tração.

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A União Europeia aplica Euro 7 a novos tipos de automóveis e camiões ligeiros a partir de 29 de Novembro de 2026. Modelos já aprovados geralmente têm um ano adicional. O padrão também abrange partículas de freio e estabelece limiares de durabilidade para baterias de tração.

A partir de domingo, 29 de Novembro, as entidades homologadoras da União Europeia terão de recusar novos tipos de automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros que não cumpram a norma Euro 7. O primeiro prazo diz respeito aos fabricantes que apresentam um modelo de veículo para homologação. Não corresponde a uma mudança imediata para todos os novos veículos de concessão.

Dois prazos, separados por um ano

A homologação deve validar as características de um modelo ou família de veículos antes da comercialização. Difere do registo de uma cópia precisa. É esta diferença que explica o calendário de duas datas previsto no Regulamento Europeu 2024/1257.

Em 29 de novembro de 2026, a regra aplica-se às novas homologações para veículos de passageiros (categoria M1) e veículos ligeiros (N1). Para veículos novos destas categorias cujo tipo já foi homologado, o marco geral é 29 de novembro de 2027. A partir dessa segunda data, as autoridades deixarão de poder aceitar certificados de conformidade para veículos novos não conformes para efeitos de matrícula. O regulamento proíbe igualmente a sua venda ou entrada em serviço, sob reserva das excepções previstas no texto.

Um veículo já matriculado não deve ser homologado até 29 de novembro de 2026. A norma europeia também não significa que os veículos usados não sejam vendidos nessa data. As regras de tráfego que podem ser aplicadas em algumas cidades são abrangidas por outros regimes.

Frenagem entra no perímetro de aprovação

O Euro 7 não pára no que sai dos gases de escape. O regulamento estabelece igualmente limites máximos para as emissões de partículas devidas à travagem, medidos ao longo de um ciclo de ensaio. Esses limites variam, particularmente dependendo da categoria de veículo e sua motorização. Os veículos eléctricos estão, portanto, envolvidos mesmo que não emitem gases de escape durante a condução.

O texto abrange igualmente a abrasão dos pneus. Esta medida segue disposições específicas relativas às categorias de pneus e aos métodos de ensaio. A data para carros novos não significa que todos os novos limites de desgaste de pneus se aplicam indiscriminadamente no mesmo dia.

Limiares de sustentabilidade para baterias

No caso dos veículos eléctricos e híbridos recarregáveis, o anexo II fixa em 80 % o nível mínimo de energia que a bateria deve poder fornecer até cinco anos ou 100 000 quilómetros, consoante a primeira vez. O limiar sobe para 72% no período seguinte, até oito anos ou 160.000 quilômetros. Estes valores referem-se à energia da bateria e não ao número de quilómetros que o condutor pode percorrer a cada carga. O intervalo real também depende da temperatura, velocidade e utilização do veículo. Os utilitários leves têm seus próprios limiares.

Estes requisitos estão sujeitos a registo. Eles não substituem as condições de garantia comercial do fabricante. O regulamento prevê igualmente um passaporte ambiental digital. Inclui informações sobre o consumo, as emissões e, se for caso disso, a durabilidade da bateria.

Veículos pesados de mercadorias e ônibus seguem outro cronograma

Para novos tipos de caminhões pesados, ônibus e ônibus abrangidos pelos regulamentos, o primeiro prazo geral é 29 de maio de 2028. Em 29 de novembro de 2026, portanto, abriu o calendário para carros e caminhões leves, sem desencadear uma obrigação equivalente no mesmo dia para todos os veículos rodoviários.

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